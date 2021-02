Midt- og Vestjyllands Politi har skudt en 61-årig mand fra Herning-området.

Da politiet ankom hos manden, der var sigtet for at have truet en borger på livet, var manden bevæbnet og opførte sig truende overfor betjentene.

Betjentene tilkaldte derfor forstærkninger.

Da de var ankommet, forsøgte politiets forhandler at tale manden til ro og få ham til at komme ud af huset.

Da det ikke lykkedes, måtte politiet skyde gas ind.

Da manden kom ud af huset, var han bevæbnet og ville ikke efterkomme politiets anvisninger.

I stedet hævede den 61-årige mand sit våben mod politiet, og betjentene så sig nødsaget til at afgive skud mod den 61-årige mand.

Han blev efterfølgende bragt til hospitalet og er uden for livsfare.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed er orienteret om skudepisoden og undersøger nu forholdene omkring den.

Midt- og Vestjyllands Politi efterforsker straffesagerne mod den 61-årige mand, skriver politikredsen i en pressemeddelelse.