»Hvis de gør det igen, så er jeg klar til at smide billederne på Facebook en gang til.«

Mandag morgen fik Betty Laursen nok. For anden gang på ganske få uger blev hendes café på Rømø udsat for omfattende hærværk.

I begge tilfælde gik det ud over en håndfuld spillemaskiner, som Café Retro har stående foran lokalerne. Boksemaskiner, fodboldmaskiner og ikke mindst de velkendte små biler, som børn mod en lille skilling kan få lov til at sidde og vippe lidt frem og tilbage i.

»Første gang var i slutningen af april. Der var de her klokken 22, og lidt senere på natten kom de tilbage igen, hvor de brækkede hele lortet op. Vi er slet ikke i højsæson, så der har været et par hundrede kroner i mønter,« siger Betty Laursen.

Jeg fortryder ikke. Betty Laursen

Anden gang var natten til mandag. Her fik Café Retro endnu en gang ubudne gæster, der tilsyneladende havde en forestilling om, at de kunne anskaffe sig lidt håndører, hvis de brækkede maskinerne op på ny.

Og det fik Betty Laursen til at gå drastisk til værks.

»Jeg blev så træt af, at de blev ved med at ødelægge det, og så tog jeg en hurtig beslutning om at lægge overvågningsbilleder af mændene på Facebook. Så gik der godt og vel halvanden time, før vi havde både navne og adresser på dem, som vi kunne give til politiet,« siger Betty Laursen, der mener, at det er de samme personer, som står bag begge tilfælde.

Andre er tidligere blevet dømt for at gøre det samme?

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

»Ja, vi måtte faktisk ikke lægge det ud, men jeg ville gøre det igen, og jeg fortryder ikke, at jeg gjorde det. Jeg spurgte faktisk en betjent inden, om vi måtte lægge det ud, hvis vi slørede det. Det måtte vi ikke, sagde han, men jeg tænkte, det ville gå hurtigere, hvis vi gjorde det. Så lagde jeg billederne ud, uden de var slørede,« siger Betty Laursen, der i første omgang talte med JydskeVestkysten.

Hun anslår, at hærværket kommer til at koste cafeen mellem 60.000 og 70.000 kroner. Penge, som de vil kræve i erstatning, når og hvis bagmændene bliver fanget.

I opslaget på Facebook udlovede hun en dusør på 5.000 kroner til dem, der kunne give dem oplysninger på hærværksmændene.

De penge skal nu deles mellem fire personer, oplyser Betty Laursen, der nu har slettet Facebook-opslaget igen.