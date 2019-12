En 35-årig mand var for svag til at bruge redningskrans, så to betjente sprang i vandet og fik ham op.

En 35-årig mand er søndag indlagt på Aalborg Universitetshospital i kritisk tilstand, efter at han blev reddet op fra Limfjorden.

Klokken 02.34 natten til søndag ringede en person 112 og fortalte, at han hørte en mand råbe nede fra vandet ved Østre Havnegade i Aalborg. Kort efter når nogle politipatruljer frem.

- De kaster en redningskrans ned til ham, men han er for forkommen til at holde fast i den, fortæller Henrik Beck, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi.

To betjente træffer derefter en hurtig beslutning. De springer i vandet og får reddet manden op.

Den 35-årige var stærkt forkommen og næsten bevidstløs, da han blev reddet op. Politiet har derfor ikke talt med ham og ved ikke, hvordan han havnede i vandet, der var så koldt, at de to betjente efter ganske kort tid også fik krampe.

Efter at have fået varmen og tørt tøj på, var de dog klar til at fortsætte deres vagt.

- De har gjort et flot stykke arbejde, fastslår Henrik Beck.

