I søndags kørte to betjente fra Nordjyllands Politi til byen Sindal for at inddrage en mand i 40ernes kørekort.

Det skulle have været en simpel politiopgave, men betjentene fik indtil flere overraskelser, da de kom frem.

Det startede med, at betjentene undrede sig over, hvorfor en større traktor – der både var forsynet med en frontlæsser og en høvender – stod i indkørslen.

'Et underligt sted at have sådan en traktor stående, når tre personbiler også stod parkeret ved boligen,' skriver Nordjyllands Politi om episoden på Facebook.

Det fik politifolkene til at slå traktoren op i deres it-systemer.

Og ganske rigtigt.

Både traktoren og høvenderen var stjålet fra en lade nær Løgumkloster i juli måned. Betjentene kontaktede ejeren, hvis beskrivelse af traktoren stemte overens med den, som holdt parkeret i indkørslen hos manden i 40erne.

Men den stjålne traktor var ikke det eneste mistænkelige, der holdt i indkørslen.

Her spottede betjentene en lukket trailer, som tydeligvis var blevet overmalet. Under den hvide maling kunne et sort reklameskilt for en trailerudlejning stadig ses. Det viste sig, at også traileren var meldt stjålet.

Herefter bankede betjentene på døren til huset – og her ventede der endnu flere overraskelser.

Udover manden – hvis kørekort politiet oprindeligt var ankommet for at inddrage – traf politiet to andre personer på adressen; en 48-årig mand og en 44-årig kvinde.

Den 48-årige forklarede betjentene, at han havde købt traktoren et par dage forinden – på et værtshus. Han kunne ikke oplyse navnet på sælgeren, huskede ikke hvor han havde hentet traktoren og havde heller ikke nogen papirer på traktoren eller købet. Det samme gjaldt traileren, som manden ellers påstod, at han ejede, men endnu ikke havde fået omregistreret.

Det fik betjentene til at sigte alle tre personer på adressen for tyveriet af traktoren. Den 48-årige blev også sigtet for at have stjålet traileren.

Herefter ransagede betjentene adressen – og det skulle ende med at koste én af beboerne en varetægtsfængsling.

Flere af nummerpladerne på to af de tre biler, der holdt parkeret, viste sig at være stjålet.

'Den ene af bilerne havde sågar to forskellige nummerplader på. En dåse med en 300 gram amfetamin blev desuden konfiskeret fra en fryser på stedet,' skriver Nordjyllands Politi på Facebook.

Derfor blev den 48-årige sigtet for besiddelse af ulovlig narkotika samt tyveri af nummerplader. Mandag blev han varetægtsfængslet i fire uger for besiddelse af amfetaminen.

Efterforskningen af traktortyveriet fortsætter, hvorefter alle de stjålne genstande leveres tilbage til deres rette ejere.

'Og kørekort tilhørende manden i 40erne – dét huskede vi selvfølgelig at inddrage,' slutter Nordjyllands Politi på Facebook.