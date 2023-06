Østjyllands Politi har anholdt og sigtet tre unge mænd for at handle med hårde stoffer via det sociale medie Snapchat.

Politikredsens specialpatrulje blev torsdag aften opmærksomme på en profil på Snapchat, der angiveligt solgte både kokain og MDMA i Aarhus-området.

Betjentene fra specialpatruljen besluttede sig derfor for at rette henvendelse til profilen og udgive sig for at være en interesseret køber.

Betjentene lavede i den forbindelse en aftale med den ukendte person bag Snapchat-profilen om at købe stoffer, fremgår det i Østjyllands Politis døgnrapport.

Handlen skulle ifølge aftalen finde sted snarest muligt ved en konkret adresse i Aarhus C, hvor politiet fem minutter senere kunne anholde i alt tre unge mænd, der som aftalt kom kørende til stedet i en bil med euforiserende stoffer.

I forbindelse med anholdelsen af de tre personer fandt politiet flere salgsposer med kokain samt salgstelefoner, kontanter fra narkosalg, en peberspray og tramadoler.

De tre personer blev derfor sigtet for salg af narko, mens den ene af dem blev sigtet for ulovlig våbenbesiddelse, da pebersprayen blev fundet i hans skuldertaske.