Sten, flasker, møbler og kanonslag fløj gennem luften, da Københavns Politi igen forsøgte at gøre op med hashhandlen i Pusher Street på Christiania.

»Vi blev mødt med råb og en afstumpet - nærmest psykopatisk - voldsparathed, der blev kastet på kort afstand med det formål at skade mine betjente,« siger viceinspektør i den operative specialafdeling i Københavns Politi, Lars O. Karlsen.

Der blev anholdt otte mennesker under aktionerne, som politiet gennemførte onsdag, men hos Københavns Politi håber man, at det tal vil stige.

»Vi vil efterforsker de her voldsepisoder,« siger Lars O. Karlsen.

Under aktionerne blev to betjente ramt af flasker på benene. Ingen kom alvorligt til skade, men det vækker alligevel stor bekymring hos Lars O. Karlsen og hans kollegaer.

»Vi ser med stor bekymring på den voldsparathed, der er der ude,« siger han.

Nogle af dem, der kastede diverse ting mod politiet, fulgte betjentene ud på gaden. Her fortsatte de med at kaste efter dem.

»Da nogle af dem kastede mod vores biler ved hovedindgangen til Christiania, undersøger vi også, om det har været til fare for andre, der passerede på gaden,« siger viceinspektøren.

Han mener, det er tydeligt at se, hvad formålet med volden er.

»De kaster efter politiet, for at politifolkene skal komme til skade, det er med bekymrende had og kynisme at volden udføres « siger han og fortsætter:

»De kaster også efter vores køretøjer.«

Københavns Politi har endnu ikke anholdt nogle af de personer, der udøvede vold mod betjentene.