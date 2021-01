I sidste øjeblik nåede betjentene at springe ud af deres patruljevogn, før en ung mand valgte at køre en rendegraver ind i den. Tre gange.

Den unge mand valgte tilsyneladende at skyde det nye år i gang på en særdeles voldsom måde.

Det skriver TV Midtvest.

Det hele begyndte ved 6-tiden nytårsmorgen på Kisumvej nær Skive, da den unge mand på 20 år bankede på hos et ægtepar, som vel at mærke ikke kendte ham.

Ægteparret afviste manden, der var beruset, og det førte ifølge politiet til, at han gik ud i en lade og stjal en rendegraver, som han brugte til at rasere deres have.

Politiet rykkede derfor ud, men det fik ikke den 20-årige til at stoppe op. Tværtimod.

»Betjentene nåede lige akkurat at springe ud af patruljevognen, inden han kørte ind i den tre gange. Patruljevognen var så skadet, at den ikke kunne køre derfra,« fortæller vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Simon Skelkjær til TV Midtvest.

Manden blev anholdt, efter han var kørt fast kort efter. Han er nu sigtet for blandt andet vold mod tjenestemand og hærværk, og han vil blive fremstillet i grundlovsforhør senere fredag.