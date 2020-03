Cirka 50 fængselsbetjente er syge med symptomer på Covid-19. Kriminalforsorgen arbejder på løsning med test.

Mens man er begyndt at teste indsatte med symptomer på coronavirus i fængsler og arresthuse, er historien foreløbig en anden med de ansatte.

Fængselsbetjente er hidtil ikke blevet testet for coronavirus. Men der er god grund til at få testudstyr ud til syge medarbejdere. Jo hurtigere, jo bedre.

Det mener Fængselsforbundet, der organiserer fængselsbetjentene.

- Et langt stykke hen ad vejen tror jeg, at man gør, hvad man kan, siger formand Bo Yde Sørensen om indsatsen for at mindske smitte i fængslerne.

- Men vi har behov for, at man får truffet en beslutning om at få fat i noget testudstyr, så man kan teste de ansatte.

- Hvis man får symptomer, der kan minde om coronavirus, er det vigtigt at vide, hvordan man skal forholde sig, og hvornår man kan komme på arbejde.

Kriminalforsorgen oplyste lørdag i en mail til Ritzau, at cirka 50 ansatte i landets fængsler er sygemeldt med symptomer på coronavirus.

I den forbindelse lød det, at man forsøger at finde en måde at teste fængselsbetjentene for smitte.

- Kriminalforsorgen arbejder i øjeblikket på at finde en løsning, hvor medarbejdere i et vist omfang kan blive testet, hvis de udviser tegn på at være smittet med coronavirus, skrev Kriminalforsorgen.

Hvornår testene er en realitet, er foreløbig uvist.

Lørdag meddelte Kriminalforsorgen desuden, at man havde konstateret det første tilfælde af coronavirus eller Covid-19 blandt de indsatte.

Bo Yde Sørensen frygter, at uvished om, hvorvidt betjente med symptomer på coronavirus er smittet, vil føre til sygemeldinger, der er unødigt lange.

- Vi risikerer at komme i en situation, hvor vi mangler personale, og det vil vi rigtig gerne undgå, siger formanden.

Indsatte, der er syge og viser symptomer på Covid-19, sættes i isolation, men de vil stadig have kontakt til fængselsbetjentene, påpeger han.

Og dermed er der en smitterisiko.

- De er i kontakt med personalet. For selv om man lukker nogen inde, skal de stadig på toilettet og have noget at spise, siger Bo Yde Sørensen.

- Et fængsel er et lille samfund, og det er radikalt anderledes end andre dele af samfundet. De ansatte og indsatte er meget tæt på hinanden.

