Myndighed efterforsker betjentes rolle i forbindelse med ulovlige aflytninger i Emilie Meng-sagen.

Mere end tre år efter at Emilie Meng forsvandt efter en bytur med sine venner, er det fortsat uvist, hvad der skete med den dengang 17-årige pige fra Korsør.

Hun blev dræbt - hendes lig blev senere fundet i en sø ved Borup - men det er uopklaret, hvordan det skete, og hvem der stod bag forbrydelsen.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) efterforsker nu flere betjente fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi for deres rolle i politiets efterfølgende arbejde med at opklare drabssagen.

Det skriver DR, som i dokumentaren "Emilie Meng - en efterforskning går galt" ser nærmere på politiets arbejde med den endnu uopklarede drabssag.

Flere betjente har ifølge DR haft viden om og direkte opfordret til, at frivillige, der søgte efter Emilie Meng i 2016, aflyttede en mand i Korsør.

Mandens nabo mistænkte ham for at holde Emilie Meng skjult, og naboen installerede derfor mikrofoner og lytteudstyr i muren på hans hus.

Kvinden blev siden dømt for optagelserne, som var ulovlige.

At betjentene kendte til aflytningen, fremgår af en videooptagelse, som søndag vil blive bragt i DR's dokumentar om sagen.

Betjentene fik viden om aflytningerne på et møde mellem politiet og de frivillige i 2016. Her bad betjentene desuden borgerne om at lave yderligere optagelser.

Hvis politiet skal aflytte en borger, der er mistænkt for at være involveret i kriminalitet, skal en dommer først give en retskendelse.

I tilfældet med manden i Korsør, som andre borgere mistænkte for at skjule Emilie Meng, mente Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tilbage i 2016 ikke, at der var tilstrækkeligt mistankegrundlag til at aflytte ham.

Emilie Meng forsvandt 10. juli 2016 fra Korsør. Juleaftensdag samme år blev hendes lig fundet af en forbipasserende i en sø ved Borup.

/ritzau/