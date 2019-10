Fire chauffører og en ansat på kontor i Padborg er anholdt under politiaktion.

I en aktion mod et vognmandsfirma i Padborg har politiet tirsdag anholdt fire chauffører og en ansat.

Der er mistanke om brug af falske dokumenter og andre lovovertrædelser, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Ved aktionen er en ansat i virksomhedens hovedkontor i Padborg samt fire chauffører blevet anholdt. Samtidig har politiet beslaglagt fire lastvogne.

Indsatsen er foretaget af specialisterne i politiets tre centre for kontrol af tunge køretøjer. Formålet er at få sat "en stopper for lovovertrædelser i vognmandsbranchen", siger politikommissær Henrik Fobian.

- Der skal være lige vilkår og ordnede forhold for de virksomheder, der lever af at køre med fragt, og hvis enkelte virksomheder lever højt på at snyde systemet, så skal de standses og bringes til ansvar for deres handlinger, udtaler han i pressemeddelelsen.

