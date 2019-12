'Diktatorisk', 'fuldstændig fraværende' og 'udskælder ledere og medarbejdere i fuld offentlighed'.

Det er nogle af betjentene på Bornholms mange hårde ord om politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen i et brev til Rigspolitiets ledelse. Et vigtigt spørgsmål er, hvad politilederens hårde stil betyder for de ansatte.

Nogle af betjentene er så hårdt berørte, at de går rundt med en knude i maven, når de møder på job.

Sådan lyder det fra formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, der onsdag var til møde om sagen på den såkaldte solskinsø.

Den vilde sag om skandaleramt politidirektør 5. oktober 2016: 600 betjente kommer med en mistillidserklæring til Kit Claudi Grøn-Iversen som politidirektør hos Fyns Politi. »Det skyldes hendes samarbejdsstil, hendes ledelsesstil. Hun har ikke nogen anerkendende tilgang til kollegerne og deres dygtighed, deres faglighed og deres virke. Der er for meget økonomitænkning og for lidt respekt for politigerningen,« siger Steffen Daugaard, der er tillidsrepræsentant for betjentene på Fyn til Fyns Stiftstidende. Kit Claudi Grøn-Iversen lovede forbedringer. »Det jeg gør nu er, at jeg lytter til det, de kommer med. Og så må jeg jo kigge indad og se, om der er noget, jeg kunne have gjort anderledes. Det er jeg fuldstændig åben for,« sagde hun. 3. maj 2018: Kit Claudi Grøn-Iversen skifter fra sin stilling som direktør i Fyns Politi til Bornholms Politi 24. juni 2019: Kit Claudi Grøn-Iversen erkender i mail til samtlige medarbejdere hos Bornholms Politi, at nogen af hendes ansatte har opfattet, at hun i fuldt offentlighed skældte dem ud under det netop overståede Folkemøde på Bornholm. 'Jeg var nok mere irriteret, end jeg egentligt selv tænkte i situationen. Ingen var vist i tvivl om, at jeg var ærgerlig over de klager, som jeg havde modtaget,' skriver hun. 03. november 2019: Rigspolitiet skal være orienteret om de store problemer i samarbejdet mellem politidirektøren og medarbejderne hos Bornholms Politi. 26. november 2019: Rigspolitiet sender to medarbejder, her iblandt HR-direktøren, til Bornholms Politi for at forsøge at løse problemerne. 3. december 2019: B.T. kan bringe brev netop sendt fra medarbejderne hos Bornholms Politi til Rigspolitiet om samarbejdet med Kit Claudi Grøn-Iversen.

»Det er måden, der bliver talt til dem på, som man ikke bryder sig om, og åbenbart kan være meget brutal. Problemet er, at der er politifolk, der sågar har ondt i maven, når de møder på arbejde. Problemet skal løses, og det skal løses nu. Alt andet vil være uholdbart,« siger han.

Det andet spørgsmål er, om de mange problemer med Kit Claudi Grøn-Iversen først er begyndt i den seneste tid.

Svaret er nej. Ret klart endda.

Alligevel er Rigspolitiet først i slutningen af november gået ind i sagen for at finde en løsning.

B.T. er kommet i besiddelse af en mail fra hende selv, der viser, at de meget store problemer har været der i en længere periode, end det har været fremme.

Helt præcis skriver Kit Claudi Grøn-Iversen 24. juni en mail til alle medarbejderne i politikredsen.

Her gør politidirektøren opmærksom på, at nogle af hendes ansatte har opfattet, at hun i fuld offentlighed skældte dem ud under det netop overståede Folkemøde på Bornholm.

Grunden til skideballen var, at ansatte havde sendt klager over hendes opførsel. Og hun erkender i mailen, at hun ærgrede sig over disse klager.

»Jeg var nok mere irriteret, end jeg egentlig selv tænkte i situationen. Ingen var vist i tvivl om, at jeg var ærgerlig over de klager, som jeg havde modtaget,« skriver hun.

I mailen slår hun også fast, at hun skal passe mere på med at vise sin stærke utilfredshed.

Hvad skal man gøre med en politidirektør, de ansatte betjente kalder 'diktatorisk', 'nedbrydende for arbejdsmiljøet' og 'ødelægger trivslen og tilliden hos medarbejderne'?

»Jeg skal forsøge at være mere påpasselig i.f.t. tid og sted, når jeg er stærkt utilfreds med noget.«

»Oplever I det igen, må I endelig prikke mig på skulderen – det stikker sjældent dybt, og jeg går helt grundlæggende ikke ind for offentlige skideballer,« skriver hun.

Alligevel går der hele fem måneder fra politidirektørens egen mail til samtlige betjente i Bornholms Politi, til rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg og de andre sender nogen ud til solskinsøen for at finde en løsning.

I en intern mail sendt 26. november klokken 8.56 til samtlige ansatte skrev administrationschefen hos Bornholms Politi, Martin Preisz Gravesen, at to ledere fra Rigspolitiet den dag ville komme på besøg på politistationen i Rønne.

Årsagen var 'den aktuelle situation i huset'.

Blå bog om Kit Claudi Grøn-Iversen Født 10. juni 1969 Cand.jur. fra Københavns Universitet, 1995 Karriere: 2018- Politidirektør, Bornholms Politi 2015-2018 Politidirektør, Fyns Politi 2014-2015 Dekan, Professionshøjskolen UCC 2013- Administrerende direktør og iværksætter, IværkZ 2013 Partner, SCP Consulting A/S 2012-2013 Direktør, Hvidovre Kommune

Fra Rigspolitiet er meldingen, at de først blev orienteret om de store problemer 23. juni og herefter er gået ind i sagen.

»Rigspolitiet har konstateret, at der ikke er et tillidsfuldt og respektfuldt samarbejde i den øverste ledelse i Bornholms Politi, hvilket har konsekvenser for samarbejdsklimaet i hele politikredsen,« siger Rigspolitiets HR-direktør, Ina Eliasen, der slår fast, at der 1. februar skal være en plan for, hvad der skal gøres.

Claus Oxfeldts holdning til situationen er meget klar.

»Jeg synes, det er dybt ulykkeligt,« siger han og tilføjer:

»Jeg er frygtelig ked af, at man står i en situation, hvor medarbejderne ikke har tillid til deres politidirektør.«

Kit Claudi Grøn-Iversen har ikke ønsket at kommentere denne artikel.

Hun har tidligere sagt til B.T., at hun 'er bekendt med kritikken og lytter til den'.

»Jeg tager situationen alvorligt,« sagde hun og fortsatte:

»Rigspolitiet har iværksat et mæglingsarbejde, som jeg deltager aktivt i, og jeg finder det derfor naturligt at holde sagen internt.«