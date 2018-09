Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) behandler klagesagen mod Københavns Politi - som under et besøg i en lejlighed på Østerbro overså en døende 14-årig dreng på badeværelsesgulvet - som mulig tjenesteforsømmelse.

Det bekræfter DUP over for B.T., efter de nu har modtaget alle nødvendige dokumenter og oplysninger i sagen.

Den omfattende klagesag mod Københavns Politi indeholder i alt fem nøje udpenslede kritikpunkter, hvoraf første punkt omhandler politiets ageren den 10. marts.

Her ankom to betjente kl. 22.15 til lejligheden på Østerbro i København for at hente en dreng, der var meldt savnet af sin far.

Fakta SAGEN KORT Københavns Politi ankommer til lejligheden på Østerbro kl. 22.15 lørdag den 10. marts for at hente en 14-årig dreng, som er efterlyst af sin far. Politiet går ind i lejligheden, men har ikke mistanke om, at der foregår noget ulovligt.

»Vi er på adressen i en anden politimæssig forretning og har ikke grund til at mistænke, at der foregår noget ulovligt, eller at der på det her tidspunkt er synlige tegn på misbrug blandt de unge,« siger Riad Tolba, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, den 13. marts til B.T.

I anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, står der, at de tilstedeværende i lejligheden – alle mellem 14 og 18 år – er påvirkede af euforiserende stoffer.

Den 41-årige kvinde, som bor i lejligheden og er tiltalt i sagen, fortæller politiet, at hendes datter, som betjentene finder 'snorkende' i soveværelset, er o.k., men blot sover og ikke har brug for hjælp.

Tiltalte undlader at fortælle politiet, at den 14-årige dreng ligger ukontaktbar på badeværelsesgulvet.

Kl. 01.30 søndag den 11. marts ringer et af de unge mennesker fra lejligheden til alarmcentralen. Kl. 01.35 ankommer ambulancen, og redderne finder den 14-årige dreng livløs på gaden. De giver førstehjælp, men forgæves. Han erklæres død kl. 02.16.

Den 14-årige pige bliver først fundet af politiet kl. 03.10, da de retter henvendelse til tiltalte i lejligheden, efter drengen er erklæret død på Rigshospitalet.

En ambulance ankommer kl. 03.30 og kører pigen til Rigshospitalet. Hun har haft langvarigt hjertestop og pådraget sig en alvorlig hjerneskade. Hun er fortsat i koma.

Den 41-årige kvinde nægter sig skyldig i samtlige tiltaleforhold.

I deres gennemgang af lejligheden, som de i en efterfølgende rapport konstaterede var svinsk og ulækker med halvtomme vodkaflasker på bordene og brækspande på gulvet, glemte de at undersøge badeværelset.

Her lå en 14-årig dreng bevidstløs på gulvet med metadonforgiftning og svære indre blødninger som følge af en syv centimeter lang rift i milten.

Drengen døde senere samme aften i timerne omkring midnat, men kunne måske have været reddet, hvis politiet - ud over de tre værelser i lejligheden - også havde undersøgt badeværelset, som ifølge B.T.s oplysninger kunne tilgås via to døre: en fra gangen og en fra soveværelset. Politiet opholdt sig i både gangen og på værelset.

Det var ude foran denne opgang på Østerbro i København, at ambulanceredderne fandt den 14-årige dreng livløs natten til søndag den 11. marts. Hans liv stod ikke til at redde. Foto: privat Vis mere Det var ude foran denne opgang på Østerbro i København, at ambulanceredderne fandt den 14-årige dreng livløs natten til søndag den 11. marts. Hans liv stod ikke til at redde. Foto: privat

Det er moderen til den afdøde 14-årige dreng, der har indgivet klagen til DUP, som altså nu har kategoriseret sagen som 'mulig tjenesteforsømmelse'.

»Jeg kan bekræfte, at vi behandler et af punkterne i klagebrevet som et strafbart forhold om mulig tjenesteforsømmelse. Med tjenesteforsømmelse menes der, om man som betjent har overholdt de pligter, der gælder for tjenesten,« siger direktør i DUP Charlotte Storgaard.

Overså vitale detaljer

Moderen til den afdøde 14-årige dreng er glad for, at DUP har valgt at kigge på - ifølge hende - politiets mangelfulde indsats i lejligheden den skæbnesvangre martsaften.

Hun mener, at betjentene har taget for let på indsatsen og ikke være grundige nok i deres gennemgang af den treværelses lejlighed.

Moderen til den 14-årige afdøde dreng er fortsat i dyb sorg over tabet af sin søn. Hun ønsker at forblive anonym, da sagen endnu er uafsluttet og først skal for retten til efteråret. Vis mere Moderen til den 14-årige afdøde dreng er fortsat i dyb sorg over tabet af sin søn. Hun ønsker at forblive anonym, da sagen endnu er uafsluttet og først skal for retten til efteråret.

»Jeg synes, det giver god mening at tale om tjenesteforsømmelse, når politiet har været inde i lejligheden og helt tydeligt har overset nogle vitale detaljer,« siger hun til B.T. og fortsætter:

»Og det må jo betragtes som tjenesteforsømmelse, når betjentene ikke har gennemkigget lejligheden ordentligt eller for den sags skyld reageret på, at de unge mennesker, der var i lejligheden, alle sammen var påvirkede af stoffer,« siger hun.

At de unge mennesker var påvirkede, fremgår af anklageskriftet mod den 41-årige kvinde, der boede i lejligheden på Østerbro.

Hun sidder i disse dage bænket i Københavns Byret tiltalt for at have efterladt den 14-årige dreng i hjælpeløs tilstand i sit hjem.

Samtidig skal hun ifølge anklageskriftet have instrueret de andre tilstedeværende i lejligheden - alle mellem 14 og 18 år - om ikke at sige noget til politiet eller på anden måde tilkalde hjælp.

Fakta DØDSLEJLIGHEDEN PÅ ØSTERBRO B.T. har siden marts dækket sagen og vil i den kommende tid gå til bunds i, hvad der reelt skete i lejligheden på Østerbro før og efter den skæbnesvangre nat den 11. marts 2018. I løbet af de næste dage og uger vil B.T. kigge på myndighedernes rolle og ageren i sagen og se på, om tragedien, der kostede en 14-årig dreng livet og lagde en anden 14-årig i koma, kunne have været undgået.

Næste retsdag i sagen mod den 41-årige kvinde er på mandag den 1. oktober, inden der den 10. oktober afsiges dom.

Den 41-årige kvinde nægter sig skyldig.