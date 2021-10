»Han er helt tom i blikket. Man kan se, der er noget med vejrtrækningen, men der er slet ikke kontakt til ham der,« lyder det fra en betjent.

Det var et voldsomt syn, som mødte de første betjente, der ankom til gerningsstedet på Lenesvej i Brabrand natten til 23. juli 2020.

Det forklarede flere betjente, da de onsdag vidnede i retten på Paludan-Müllers Vej i Aarhus.

De første to betjente blev kaldt til stedet, kort efter anmeldelsen om knivstikkeriet tikkede ind, og var fremme i løbet af få minutter:

»Der var blod overalt,« lød det fra den ene af dem, da han ville forklare, hvordan det så ud, da de fandt den nu afdøde Satudarah-lærling Mohammad Al-Zerjawi, der var kendt under tilnavnet 'Frisør Mudi', på parkeringspladsen.

Da de ankom til stedet, fik de først øje på en af de andre tre forurettede i sagen, som nærmest lå livløs, men hurtigt opdagede de Mohammad Al-Zerjawi og vidste med det samme, at de her skulle handle hurtigt. Han lå i en blodpøl.

»Vi tager tøjet af ham og trækker i hans hud for at se, hvor stikhullerne er, men kan ikke finde noget på overkroppen, men da vi kommer ned til benet, kan vi se, at han har massive blødninger der,« fortalte betjenten i retten og fortsatte:

»Han skulle have livreddende førstehjælp, hvis han skulle overleve det her.«

Drabet fandt sted natten til den 23. juli forrige sommer på en parkeringsplads ved Lenesvej i Brabrand. Her blev den 42-årige Mohammad Al-Zerjawi ramt af knivstik i låret. Kort efter blev han erklæret død. Vis mere Drabet fandt sted natten til den 23. juli forrige sommer på en parkeringsplads ved Lenesvej i Brabrand. Her blev den 42-årige Mohammad Al-Zerjawi ramt af knivstik i låret. Kort efter blev han erklæret død.

Hurtigt fik de derfor sat et hjælpemiddel på, som lukker for blodtilførslen til låret, hvor han var blevet stukket med en kniv.

»Det gør rigtig, rigtigt ondt, når han får det lagt, men 'Mudi' reagerede slet ikke på det,« fortalte betjenten.

Det er dog ikke et godt tegn.

Imens ankommer flere patruljer, som begynder at lave førstehjælp på den anden mand, som lå nærmest livløs. Han er ramt af mange knivstik rundt på kroppen og har svært ved at holde sig ved bevidsthed.

Kort efter ankommer en ambulance og en lægebil, som tager over for betjentene, og som fortsat forsøger at holde liv i Satudarah-lærlingen.

»Han er ukontaktbar, men trækker vejret meget overfladisk. Der er ingen kontakt til ham, heller ikke når man prøver at smertepåvirke ham. Der er ingen reaktion,« fortalte et andet vidne fra beredskabet i Aarhus, da han onsdag ligeledes vidnede i Retten i Aarhus.

Han var med i den ambulance, som Mohammad Al-Zerjawi blev kørt fra stedet i.

»Nærmest lige da han kommer ind i ambulancen, får han hjertestop, så vi putter en maskine på ham, som giver automatisk hjertemassage og en iltmaske. Det får han hele vejen i ambulancen,« fortalte han i retten.

Men der var ikke meget at gøre.

Sagen kort Fire mænd er tiltalt for drab, drabsforsøg, trusler og to voldelige overfald mod fire andre den 23. juli 2020.

De nægter sig alle skyldige.

Anklagemyndigheden mener, at de fire personer tilhører Brabrandgruppen, mens den nu dræbte, Mohammad Al-Zerjawi, tilhørte rockergruppen Saturdarah, hvor han var lærling på drabstidspunktet.

En af de fire tiltalte mænd er fortsat efterlyst, og han er derfor blevet udskilt af sagen. Hvis han på et senere tidspunkt bliver anholdt skal der køres en separat sag mod ham.

De andre tiltalte i sagen er tre mænd på henholdsvis 22, 26 og 27 år.

Episoden, de er tiltalt for, fandt sted forrige sommer på en parkeringsplads ved Lenesvej i Brabrand. Her blev en mand stukket med en kniv i låret og døde. En anden mand blev stukket adskillige gange i skulder, arm, ben og snittet i ansigtet, mens en tredje mand blev stukket flere gange i benet og håndfladen.

Anklagemyndigheden mener, at sammenstødet skyldes en hashhandel mellem de to grupperinger, som gik galt, fordi den afdøde blev snydt.

»I ambulancen er han teknisk set død allerede,« forklarede han i retten.

Derfor er der heller ikke meget, som traumelægerne kan stille op, da de ankommer med ham til Aarhus Universitetshospital.

»Der står et hold at traumelæger klar, som begynder at operere ham, men der går ikke særlig lang tid, så opgiver de og erklærer ham død,« lød det fra ham i retten.

Det sker ifølge polititjenestemanden klokken 04.25. Det vil sige kun godt en halv time efter det voldelige overfald.

»Han har tabt så meget blod, at de ikke kan gøre noget. Og hjertemassagen har ikke hjulpet noget, fordi der ikke var noget blod at pumpe rundt,« forklarede han.