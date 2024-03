Skud mod 23-årig mand øger behovet for at hindre kriminelles adgang til våben, siger politiet.

Grønne områder og fællesarealer ved bebyggelsen Ladegårdsparken i Holbæk er torsdag blevet gennemsøgt af politiet i jagten på våben og narkotika. Og det har givet pote.

Politiet har fundet både knive, macheter, baseballbats, peberspray og fem pistoler plus ammunition, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

De mange forskellige våben blev primært fundet i opgange.

- Det er bekymrende, at der er så mange våben i omløb i de kriminelle miljøer, siger politikommissær Michael Andreasen.

Behovet for aktionen er blevet aktualiseret af et drabsforsøg i sidste uge, hvor en 23-årig mand blev ramt af skud i ryggen, forklarer Midt- og Vestsjællands Politi.

Ofte gemmer kriminelle deres våben på offentlige steder, så de hurtigt kan få fat i dem, hvis en konflikt eskalerer. Også narkotika nogle gange gemt ude i det fri, oplyser politikommissær Michael Andreassen.

- For at fjerne flest mulig våben og gerne også finde nogle af deres narkodepoter, så gennemgår vi torsdag området grundigt ved hjælp af politihunde, siger politikommissæren i pressemeddelelsen.

Det seneste skyderi foregik i Apotekerhaven tirsdag aften i sidste uge. I forlængelse af sagen har politiet sigtet to mistænkte.

Desuden er der indført en såkaldt visitationszone i en nærmere bestemt geografisk område.

Det betyder, at de normale regler i retsplejeloven er sat ud af kraft. Politifolk behøver ikke som normalt at have en begrundet mistanke, hvis de i området træffer en person, som de ønsker at visitere for våben.

I sagen om sidste uges skyderi opstod der i øvrigt tumult i forbindelse med et retsmøde. Der blev kastet med stole mellem de fremmødte, har det regionale medie sn.dk rapporteret.

Politiet skal nu undersøge de fundne våben for at se, om de kan sættes i forbindelse med tidligere kriminalitet.

/ritzau/