En patrulje fra Østjyllands Politi bemærkede onsdag eftermiddag to mænd, der kørte rundt i Aarhus V.

Da betjentene fattede mistanke til de to mænd, der kørte rundt på Kærtoften, dirigerede de dem 16.25 ind til siden.

Det skriver politiet i døgnrapporten.

De tog kontakt til den 26-årige mand på førersædet og den 29-årige mand på passagersædet.



Det viste sig, at den 26-årige var frakendt kørekortet, og han blev derfor sigtet for kørsel i frakendelsestiden.



Da det lugtede af hash i bilen, blev begge mænd visiteret, og bilen blev ransaget. I den 29-åriges mands ene lomme fandt betjentene en klump hash, som han blev sigtet for at besidde.



I bilen fandt patruljen også en kniv, som de umiddelbart ikke kunne fastlægge ejerskabet på.

Ingen blev derfor i første omgang sigtet for besiddelsen af kniven, som blev beslaglagt.