Da betjentene kiggede sig lidt omkring i lokalet, fandt de dem.

For inde i et skab gemte sig hele fem mænd, som forsøgte at undgå at blive afsløret i at bryde forsamlingsforbuddet.

Men det lykkedes altså ikke ifølge Østjyllands Politis døgnrapport. Scenen udspillede sig torsdag aften ved 22-tiden i Aarhus-forstaden Brabrand, hvor en patrulje kom forbi en café og opdagede, at der stod flere biler udenfor.

Godt nok var gardinerne rullet ned, men betjentene kunne høre flere stemmer inde fra lokalet – så de bankede på døren, der viste sig at være låst.

Først efter nogle minutter blev der åbnet, og betjentene kunne konstatere, at der befandt sig fire mænd i cafeen. Hvilket altså fint faldt i tråd med det nuværende coronaforsamlingsforbud, der påbyder, at der højst må opholde sig fem personer sammen.

Men så var det, at skabet afslørede et sprællevende indhold på yderligere fem personer.

Og så blev alle ni mænd i alderen 28-51 år i stedet sigtet for at bryde forsamlingsforbuddet, hvilket udløser en bøde på 2.500 kroner. Ejeren af cafeen blev desuden sigtet for at have åbnet sine døre for selskabet, hvilket giver en bøde på yderligere 10.000 kroner.

Samtidig fandt betjene ifølge døgnrapporten også hash og kokainrester, der blev beslaglagt.