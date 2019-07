Bestyrelsesmedlem i Advokatsamfundet mener, at advokater bør opfattes som offentligt ansatte i visse tilfælde.

Hvis en betjent eller læge bliver truet eller chikaneret, gælder der særlige regler i loven, fordi faggrupperne er offentligt ansatte.

Men de samme regler omfatter ikke advokater.

Og det bør laves om, mener Susan Sørensen, advokat og medlem af Advokatsamfundets bestyrelse.

- Det er ikke, fordi jeg mener, at advokater generelt skal være beskyttet af nogle regler. Men i de sager, hvor vi har med den samme persongruppe at gøre som offentligt ansatte, synes jeg, at vi burde være omfattet af de samme regler.

Susan Sørensen henviser til straffelovens paragraf 119, der handler om vold, trusler og chikane mod offentligt ansatte. De danske domstole behandler stribevis af sager, hvor der er blevet rejst tiltale efter den paragraf.

En undersøgelse fra 2016 foretaget af Advokatsamfundet viste, at fire ud af ti familieadvokater har været udsat for trusler eller chikane som led i deres arbejde, skriver mediet A4 tirsdag.

Men først i 2019 har Advokatsamfundet oprettet et beredskab på baggrund af undersøgelsens resultat.

- Vi vidste ikke, at problemet var så udbredt, som det var. Det vidste sig, at der var rigtig mange kolleger, der havde oplevet det, og vi besluttede så at etablere et beredskab, siger Susan Sørensen.

Beredskabet fungerer på den måde, at en advokat kan kontakte Advokatsamfundet for at få vejledning til blandt andet udarbejdelsen af en politianmeldelse. Derudover tilbydes der gratis psykologhjælp.

/ritzau/