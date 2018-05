I videoen herover ses en helikopter cirkle over Kødbyen, hvor en mand anholdes af kampklædte betjente.

Politiet igangsatte tidligt søndag aften tre store politiaktioner i det centrale København. Tre mænd er siden blevet anholdt, men blev løsladt kort efter, oplyser politiet til BT.

Politiet var søndag aften talstærkt til stede i Kødbyen på Vesterbro samt i Tivoli i indre København, efter at man havde gennemsøgt Hovedbanegården på baggrund af en anmeldelse om 'et såkaldt mistænkeligt forhold' samme eftermiddag.

Efter flere timers storstilet indsats i indre København fandt politiet frem til tre mistænkte, som passede på anmeldelsen og derfor blev anholdt, oplyser vagtchef hos Københavns Politi Michael Andersen til BT.

Her fandt man dog, at der ikke havde været hold i anmeldelsen, og mændene blev løsladt.

For at undgå at andre bliver inspireret af den falske anmeldelse, ønsker Michael Andersen dog ikke at fortælle, hvad den gik ud på.

Aftenen igennem ønskede Københavns Politi heller ikke at komme nærmere ind på, hvad aktionerne drejede sig om. Men kort efter klokken ni oplyser det på Twitter, at der md anholdelsen af de tre mænd ikke er 'grundlag for at foretage yderligere', hvorfor indsatsen er afsluttet.

I forbindelse med undersøgelse af mistænkeligt forhold omkring Hovedbanen, blev der i dag anholdt tre mænd. Der fandtes dog ikke grundlag for at foretage yderligere, og indsatsen er nu afsluttet. — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) May 6, 2018

Ifølge BTs medarbejder, der befandt sig i Tivoli under aktionerne, bevogtede samlet set 12-15 politibetjente samtlige Tivolis indgange, hvor de havde placeret sig ryg mod ryg, så de kunne holde øje med Tivoli såvel som området omkring.

Desuden havde Københavns Politi betjente inde i selve Tivoli, som trods aktionen har haft åbent som normalt hele aftenen.

Også i Kødbyen på Vesterbro var politiet talstærkt til stede, og i videoen over artiklen kan man se, hvordan en helikopter cirkler over området, hvor en mand anholdes af kampklædte betjente.



