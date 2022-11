Lyt til artiklen

Et husspektakel udviklede sig dramatisk onsdag aften, da politiet rykkede ud til en adresse i Helsingør.

Klokken 20.58 fik Nordsjællands Politi en anmeldelse om uro på en adresse i Sophiehaven.

Da betjentene nåede frem, sad en 54-årig mand udenfor og så ud, som om han var bevæbnet.

»Tilfældigvis er det vores reaktionspatrulje, der bliver sendt til stedet. De har en lidt tungere udrustning og er trænet i at håndtere situationer som denne,« fortæller vagtchef David Eckert.

»De ser, at han sidder med en pistollignende genstand mellem benene og vurderer, at han er farlig.«

Trods gentagende ordrer om at lægge våbnet, nægter manden. Han bliver derimod siddende.

»På et tidspunkt tager han hånden ned og tager fat i den pistollignende genstand. Det gør, at betjentene føler sig i fare og de affyrer et varselsskud,« forklarer vagtchefen.

Det får dog ikke manden til at følge politiets ordre. Han skyder tværtimod op i luften med sit våben.

»Heldigvis holder betjentene hovedet koldt og kan høre, at der er tale om et såkaldt startvåben, som man bruger til sportsstævner og lignende. Det kan kun sige bang, men ikke forvolde skade,« fortæller vagtchefen.

Da det på dette tidspunkt er uvist, hvorvidt manden har andre våben, holder politiet ham i skak, indtil aktionsstyrken er fremme. Det får manden til at overgive sig kort efter.

Efterfølgende blev manden vurderet til at være psykisk uligevægtig, og politiets jurister undersøger nu, hvorvidt der er grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør.

Hverken manden, betjentene eller mandens pårørende, som opholdt sig i huset under episoden, kom noget til.