Politifolk savner klarhed over regler om udrykning. Justitsministeriet er bedt om at ændre cirkulære.

En tillidsmand for politifolk kalder det grotesk, at der blev rejst tiltale mod en politiassistent, der ville stoppe en stalker i Virring - problemet var, at han ikke tændte blinklyset under udrykningen.

Vestre Landsret har netop frifundet politiassistenten, skriver fagbladet Dansk Politi.

Betjenten fra Sydøstjyllands Politi kørte i maj 2018 for stærkt, da han skulle søge at stoppe en gerningsmand, der havde stalket en kvinde, og var steget på en skolebus.

Men udrykningskørslen skete altså uden at tænde for blink og horn. Politiassistenten har forklaret, at han ikke ville eskalere situationen eller provokere gerningsmanden.

Episoden har været vurderet af adskillige instanser før frifindelsen forleden i landsretten, hvor kravet var en bøde på 1000 kroner.

Formanden for Sydøstjyllands Politiforening, Carsten Weber Hansen, kritiserer forløbet.

- Det er så grotesk, at politifolk skal gennem det her, selv om de agerer som helte, lever op til deres handlepligt, beskytter forsvarsløse børn mod mulig perverteret mand, siger Carsten Weber ifølge fagbladet Dansk Politi.

Advokat Jakob Buch-Jepsen har forsvaret politiassistenten.

- Sagen er absurd, da ingen almene hensyn taler for en fortsættelse af sagen, siger han med henvisning til, at Statsadvokaten i Viborg ankede byrettens oprindelige frifindelse til landsretten.

En stribe bødesager drejer sig om, hvad betjente gør og ikke gør under udrykning.

Rigspolitiet og Politiforbundet har bedt Justitsministeriet om at justere et cirkulære, så der skabes mere klarhed. Ministeriet fik anbefalingerne i sensommeren 2018. Siden er intet sket, skriver Dansk Politi.

/ritzau/