Udenrigsministeriet bad om, at kinesisk leder ikke så demonstration, siger betjent under Tibet-afhøring.

Det var Udenrigsministeriet, som i 2002 bad politiet om at sikre, at en højtstående kinesisk leder på besøg ikke fik set demonstranter.

Den opsigtsvækkende udtalelse kommer onsdag under en afhøring i Tibetkommissionen. Dens opgave er at afdække, om politiet har hindret borgere i at ytre sig og forsamle sig under kinesiske besøg - og i givet fald hvorfor.

Det er en pensioneret vicepolitikommissær, som kommer med oplysningen om, hvad der i et par sætninger tilsyneladende stod i en tidlig version af den såkaldte operationsbefaling.

- Der stod, at vi efter anmodning fra Udenrigsministeriet skulle sikre, at kortegen ikke kom forbi negative demonstranter, siger Henning Peter Dahl.

Dengang var han leder af hundeafdelingen i Københavns Politi. Ved store operationer var han en af de såkaldte indsatsledere. Han skulle stå på gaden.

Oplysningen om opfordringen fra Udenrigsministeriet fremgår dog ikke af den version af operationsbefalingen, som Tibetkommissionen har fået udleveret, fremgår det af afhøringen. Den finder sted i et lokale i Retten på Frederiksberg.

Her vil udspørger Jakob Lund Poulsen vide, om der blev talt blandt betjentene om opfordringen.

- Det gav anledning til, at vi snakkede om, at med den formulering må det være politisk afstemt, at vi skulle sikre, at der ikke var negative demonstranter, forklarer den tidligere vicepolitikommissær.

Han udtaler sig som vidne. Det vil sige, at han har pligt til at tale sandt.

Snakken om, at det måtte være politisk bestemt, gik over en kop kaffe, beretter han.

Udspørgeren vil vide, om han så gik til ledelsen med spørgsmål om forholdsordren.

- Nej, personligt tog jeg det sådan, at det var handlet af, at det skulle vi ikke forholde os til, forklarer Henning Peter Dahl.

Under planlægningen af større opgaver kom operationsbefalingen i en serie forskellige versioner, fordi der jævnligt kom tilføjelser eller ændringer, oplyser han.

Den kinesiske premierminister besøgte Danmark i september 2002. Ligesom en anden pensioneret leder forklarer Henning Peter Dahl, at politiets ledere søgte at hindre, at gæsten fik øje på demonstranter.

- Det blev slået fast, at det var vigtigt, at gæsten ikke så noget negativt, siger Dahl.

Onsdag finder de første afhøringer sted i Tibetkommissionen, efter at den blev gennedsat i sommer.

I den første beretning om besøg i 2012, 2013 og 2014 var konklusionen, at politiet gav klart ulovlige ordrer om at hindre borgere i at ytre sig og forsamle sig ved den kinesiske præsidents statsbesøg i 2012.

I den forbindelse afviste alle afhørte, at ordren skyldtes pres fra Udenrigsministeriet. Men kommissionen konkluderede, at politiets beslutninger blev til på grund af en særlig stemning, som Udenrigsministeriet og PET havde skabt.

