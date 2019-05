En politimand er sigtet for økonomisk kriminalitet. Han blev ifølge TV2 anholdt på sin arbejdsplads.

En betjent fra Københavns Vestegns Politi er sigtet i en sag om momssvindel og skattesvig for mere end 700.000 kroner.

Det skriver TV2.

Den pågældende politimand har siddet varetægtsfængslet i sagen, men han skulle ifølge TV2 være blevet løsladt.

Sigtelsen mod ham opretholdes dog, men han nægter sig skyldig.

Politimanden, der er beskyttet af et navneforbud, skulle have svindlet gennem et firma, som han driver ved siden af sit job i politiet.

Han er ifølge TV2 sigtet for at indberette urigtig moms og svindle med arbejdsmarkedsbidrag og A-skat.

Det fremgår ikke af den pågældende artikel, hvor længe betjenten sad varetægtsfængslet, hvorfor han blev løsladt, eller hvornår manden blev sigtet.

På grund af den påståede svindel er politimanden suspenderet fra sit arbejde ved Københavns Vestegns Politi. Det bekræfter flere af hinanden uafhængige kilder over for TV2.

Betjenten blev angiveligt anholdt på sit arbejde, hvor politikolleger så ham blive lagt i håndjern og ført væk.

