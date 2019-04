En festlig søndag aften på en natklub i København udviklede sig i morgentimerne til tyveri, uro og vold mod politiet.

Det dramatiske optrin fandt sted i indre by på natklubben LA Tequila Bar, som er kendt for at være strandfesten, der aldrig lukker. Ikke engang søndag.

»Der har været noget uorden på LA Bar, hvor nogle gæster skulle have stjålet noget spiritus fra baren. En patrulje bliver tilkaldt, og da de tre gæster bliver eskorteret ud fra stedet, overfalder de betjentene,« forklarer Henrik Stormer, vagtchef ved Københavns Politi.

Under overfaldet sparker en af alkoholtyvene en betjent i hovedet.

Vagtchefen fortæller, at der er tale om tre gerningsmænd - alle kvinder.

Kort efter ankom politiet med forstærkninger og var ved fem-tiden talstærkt til stede omkring krydset mellem Sværtegade og Gammel Mønt.

Med hjælp fra en mandskabsvogn og en håndfuld betjente blev de voldsomt livlige kvinder til sidst anholdt.

Københavns Politi sigter en af kvinderne for vold mod tjenestemand, hvorimod eventuelle sigtelser mod de resterende to endnu ikke er afgjort.