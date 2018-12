Nordjysk betjent afviser at have brugt unødig magt, da han løsnede skud mod flygtende indbrudstyve.

En betjent fra Nordjyllands Politi afviser, at han gik over stregen og anvendte unødig magt, da han afgav seks skud mod formodede pengeskabstyve.

Den 33-årige betjent er ved Retten i Aalborg tiltalt for på hensynsløs måde at have forvoldt fare for liv og førlighed, da han skød mod en flygtende VW Touran 26. december 2016.

En mand blev ramt af flere skud og fik efterfølgende opereret et projektil ud af venstre lår.

Betjenten kørte på daværende tidspunkt i uropatruljen. Han forklarer i retten, at han skød mod bilens bagdæk, ikke mod personer.

- Jeg tænker, at bilen skal standses. Den har været så tæt på at køre mig ned. Den skal standses. Den eneste mulighed, jeg har, er at skyde efter bagdækket, forklarer betjenten.

Episoden fandt sted klokken 3.20 på Roldvej ved Aars. Kort forinden var der kommet en melding om indbrud hos en dagligvareforretning i den nærliggende landsby Skarp Salling ved Løgstør.

Anmeldelsen gik på, at der var set tre hætteklædte mænd stikke af fra stedet i to biler en Mercedes-Benz stationcar og en VW Touran. Tyvene medbragte et pengeskab fra forretningen.

To patruljer satte efter de flygtende tyve. Den tiltalte og en kollega forfulgte den grå Mercedes, og da bilen på et tidspunkt standsede, stak føreren af.

Det fik betjenten til at optage forfølgelsen til fods. Jagten gik over stok og sten på en mark.

Pludselig nærmede den anden bil med de to medgerningsmænd sig.

Bagdøren gik op under kørslen, som om de ville samle den anden mand op, forklarer betjenten.

- Mit indtryk var, at han ville ind i den bil - koste hvad det ville. Jeg råbte for at advare, at jeg var i gang med at skyde, siger han.

Han så ikke anden mulighed end at skyde efter bilen. Ellers kunne bilen måske have torpederet politimandens kolleger, der var på vej.

- De kunne prøve at køre mine kolleger af vejen. De var så desperate, det var så voldsomt. Så der kunne være sket mange ting, siger han.

Den flygtende Touran punkterede kort tid efter, da der var lagt en sømmåtte ud på vejen. Herefter blev de tre mænd anholdt og sigtet for indbruddet.

Manden, der blev ramt af skud, måtte efterfølgende behandles for skudsår i låret og i overarmen. Han kræver en tortgodtgørelse på 25.000 kroner.

Der falder dom i sagen på torsdag.

/ritzau/