Den amerikanske politibetjent Amber Guyger blev mandag fyret, efter hun tidligere på måneden dræbte sin nabo, den 26-årige Botham Jean.

Det har hendes nu tidligere arbejdsgivere, Dallas' Politiafdeling, mandag bekræftet på Twitter.

30-årige Amber Guyger havde netop afsluttet en 15-timers vagt, da hun gik ind i Botham Jeans lejlighed i den tro, at det var hendes egen. Da Guyger så en skikkelse i mørket, affyrede hun to skud, der dræbte Botham Jean. Guyger opdagede først, at hun befandt sig i den forkerte lejighed, da hun tændte for lyset.

Tre dage senere blev Guyger sigtet for drab, og mandag blev hun så fyret for sin handling.

Begravelsen for Botham Jean blev holdt d. 13. september. Foto: Stewart F. House

Efterfølgende har de pårørende til den dræbte Botham Jean undret sig over, at der gik tre dage, før Amber Gyuger blev sigtet i sagen.

Lee Merritt, advokat for Botham Jeans familie, har sidenhen påstået, at andre betjente har forsøgt at finde beviser, der kunne rense Amber Guyger, hvilket skulle være årsagen til, at sigtelsen først indtraf tre dage efter hændelsen.

Og ifølge Lee Merritt har politiet dermed gået mere op i at smudse den nu afdøde Botham Jean til, frem for at undersøge et manddrab.

Dallas Politiafdeling skriver endvidere på Twitter, at Amber Gyuger har ret til at anke sin eventuelle dom.