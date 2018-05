Var du vidne til episoden, eller ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

En betjent er blevet ramt af et vådeskud ved synagogen i København.

Den ramte betjent er blevet skudt i armen og er uden for livsfare, oplyser Københavns Politi på Twitter.

'En af forsvarets folk kom ved et uheld til at afgive vådeskud, der ramte betjent i armen. Ikke kritisk tilstand. Episoden undersøges nærmere', står der i tweetet.

Politimand ramt af vådeskud i vagtstuen i synagogen i krystalgade. En af forsvarets folk kom ved et uheld til at afgive vådeskud, der ramte betjent i armen. Ikke kritisk tilstand. Episoden undersøges nærmere #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) May 5, 2018

Siden terrorangrebet i København i 2015, hvor den 37-årige vagt Dan Uzan blev skudt og dræbt foran den jødiske synagoge i Krystalgade, har bevæbnet politi stået vagt på stedet.

I 2017 blev det besluttet, at den danske politstab var så presset, at man skulle have hjælp af forsvaret, som derfor har sendt soldater til Krystalgade for at assistere. Det er formenlig en af disse, der ved et uheld er kommet til at affyre våben.