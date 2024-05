En betjent er under en øvelse blevet ramt af et vådeskud. Vedkommende har det efter omstændighederne godt.

En betjent er mandag eftermiddag blevet ramt af et vådeskud under en øvelse på Hevring Skydeterræn, der ligger øst for Randers.

Den pågældende betjent er blevet kørt til behandling på sygehuset og har det efter omstændighederne godt.

Det skriver Østjyllands Politi på X.

Det fremgår af opslaget ikke, hvem der affyrede skuddet, hvor mange der var til stede, eller hvor på kroppen skuddet ramte.

Vagtchefen ved Østjyllands Politi vil mandag eftermiddag ikke udtale sig om sagen, da skudepisoden undersøges af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

Ritzau har uden held forsøgt få fat på DUP.

DUP har til opgave at undersøge og træffe afgørelser i sager om betjentes adfærd i tjenesten.

Klagemyndigheden efterforsker også strafbare forhold begået af betjente samt episoder, hvor folk dør eller kommer alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens de er i politiets varetægt.

/ritzau/