En mandlig betjent er søndag morgen blevet slået ned i Aalborg.

Overfaldet skete på Vesterbro søndag morgen omkring klokken 7.

Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Det var i forbindelse med en anden sag, at politiet var til stede ved bydelen i den nordjyske hovedstad.

»Pludselig kom en 37-årig mand hen til betjenten og uden anledning slog ham med et knytnæveslag mod ansigtet,« oplyser politikredsen på Twitter.

Politiet konkluderer, at den 37-årige var påvirket af enten spiritus eller narkotika.

Han blev ved med at være voldelig og opfarende over for ordensmagten, hvorfor han blev fastholdt på stedet.

På grund af hans tilstand blev han efter overfaldet sendt afsted i en ambulance, oplyser politikredsen afsluttende.