Ansatte i kommune ville hellere stå på god fod med Loyal To Familia end med politiet, siger vidne i retssag.

Forretningsdrivende og kommunalt ansatte i København var bange for banden Loyal To Familia (LTF), og lederen havde i den grad magt over sine folk.

Det har en politiassistent onsdag fortalt i Københavns Byret i forbindelse med retssagen om eventuel opløsning af gruppen.

- Han var toppen af hierarkiet. Han var næsten tilbedt af de andre medlemmer. Det, han sagde, var det eneste, der gjaldt, beretter politiassistenten.

Den 32-årige Shuaib Khan grundlagde banden i 2013. Sidste år skred politiet ind med et foreløbigt forbud mod LTF. I november udviste Højesteret Khan af Danmark. Tilsyneladende befinder han sig i Spanien, har medier rapporteret.

Om han selv på et tidspunkt dukker op i byretten for at forklare sig, er tvivlsomt. Flere ledende personer er indkaldt for at lade sig afhøre 20. marts. Men de har ikke status som vidner og har dermed ikke pligt til at udtale sig.

Politiassistenten, der onsdag udspørges, har mange erfaringer med banden på Nørrebro i København.

En dag i foråret 2017 råbte Shuaib Khan betjenten an. Der var lige noget, han ville informere ham om. Det handlede om nogle mænd henne ved en kiosk. På tøjet havde de bogstaverne SYLF, som betyder Support Your Local Familia.

- Han siger: Bare så du ved det, det er ikke en underafdeling, det er prøvemedlemmer, der bærer de mærker, forklarer betjenten om kontakten.

På Indre Nørrebro herskede de uniformerede LTF'ere i udpræget grad i 2017, lyder det.

- De erhvervsdrivende var utroligt utilfredse, men også bange for dem. De følte, at den her synliggørelse af en kriminel organisation ødelagde deres muligheder for at tjene penge, siger politiassistenten.

- Kommunalt ansatte var så bange, at de sagde, at de hellere ville stå på god fod med LTF end med politiet. De sagde, at politiet på et tidspunkt tog hjem, mens LTF var der altid, siger han.

En af forsvarerne, advokat Michael Juul Eriksen, vil have navne på de personer, der er kommet med udtalelserne, men politiassistenten siger nej. Han har lovet dem anonymitet.

I Folkets Hus på Stengade havde banden ifølge politiet nærmest erobret anden sal. I stuen var der café, og på første var der yoga. Når politiet kom forbi, var der tilråb og aggressiv flokoptræden.

Deciderede klubhuse har LTF ikke haft, fortæller et andet vidne, der er ansat i Nordsjællands Politi. Her var der tilholdssteder for eksempel i et garageanlæg i Helsingør og i en baggård til en kiosk i Nivå.

- Min politifaglige vurdering er, at bandegrupperinger har en tendens og en adfærd, der er territorielt forankret. Man vil dominere narkomarkedet, siger betjenten.

Retssagen fortsætter i den kommende uge.

/ritzau/