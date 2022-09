Lyt til artiklen

Fredag eftermiddag sad en 30-årig tidligere betjent på anklagebænken ved Retten på Frederiksberg.

Manden er anklaget for at have stjålet seks kollegaers dankort på politistationen på Bellahøj i København, skriver DR.

Betjenten bruge efterfølgende kortene i kiosker i nærheden, hvor han spillede oddset.

»Jeg tog kortene, fordi jeg havde en meget stærk afhængighed. Jeg var ludoman. Jeg var så langt ude, at det midt i min desperation var det logiske at gøre,« sagde manden ifølge DR i retten.

Udover at stjæle fra sine kollegaer, stjal den tidligere betjent også fra en anholdt person på politistationen.

Sagen kører som en tilståelsessag, og manden har i alt stjålet 5.000 kroner for sine kollegaer og 1.000 kroner for den anholdte mand.

Han blev anholdt i september 2019, da hans kollegaer begyndte at fatte mistanke.

Antallet af danskere med spilleproblemer er ifølge Jyllands-Posten vokset markant de seneste år.

I 2016 havde 212.000 personer pengespilsproblemer, mens tallet i 2021 var 478.000.