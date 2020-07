En politimand måtte springe for livet i forbindelse med en færdselssag i Almindings Runddel i Rønne klokken halv tre i nat.

Det oplyser vagthavende ved Bornholms Politi til P4 Bornholm.

To betjente stod ved Cirkle K-tanken, da de hørte en pludselig opbremsning og så en bil fortsætte op i selve rundkørslen.

Den ene betjent løber over til bilen, der hurtigt bakkede væk og derefter igen kørte fremad. Ifølge politiet i et forsøg på at ramme betjenten, der måtte springe til siden for at undvige.

Kort efter anholdt den anden betjent bilisten - en 36-årig mand fra Østermarie - der viste sig at være kraftigt påvirket af spiritus.

Den 36-årige er sigtet for vanvidskørsel - straffelovens paragraf 252 - der handler om hensynsløst at bringe andres liv eller førlighed i fare og har en straframme på op til otte års fængsel.

Politiets vagthavende forventer, at den 36-årige senere bliver fremstillet i grundlovsforhør.

Han opfordrer i øvrigt vidner til at henvende sig. Så var du ved Almindings Runddel i Rønne ved halv-tre-tiden i nat, hører politiet gerne fra dig på telefon 114.