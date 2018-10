En færdselsbetjent straffes med fængsel i fire måneder for blandt andet at lyve i retten. Han anker dommen.

Nykøbing Falster. En erfaren færdselsbetjent var angiveligt alt for ivrig, da han i tre tilfælde skrev forkerte oplysninger i politirapporter for at få folk uskyldigt dømt for lovbrud.

Efterfølgende afgav han samme forklaring i byretten, og han har derfor også i alle tre tilfælde talt usandt som vidne.

Det har Retten i Nykøbing Falster tirsdag slået fast. Den straffer ham med fire måneders ubetinget fængsel for at have taget loven i egen hånd.

Dommen ankede betjenten på stedet til frifindelse, oplyser senioranklager Henrik Plæhn.

/ritzau/