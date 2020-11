Han fik flækket et øjenbryn, brækket et ribben og slået skulderen af led.

Alligevel har voldsofferet Isaac Mora fra Søborg overskud til at rose den kvindelige politibetjent, der fredag eftermiddag var med til at anholde gerningsmanden.

Også selv om hun nær var blevet kastet omkuld af en påsat eksplosionsbrand i offerets varebil.

»Hun var helt tæt på flammerne, da det pludselig sagde bum, men hun fortsatte ufortrødent med at spurte efter gerningsmanden, som kort efter blev anholdt. Hun var fandeme sej – det var ren Steven Seagal,« griner Isaac Mora med henvisning til den frygtløse, amerikanske actionhelt.

Fredag eftermiddag ved 16-tiden var stemningen dog anderledes alvorlig i Isaac Moras vandrerhjem »Det Lille Hotel« på Søborg Hovedgade 7.

»En af mine lejere ville ikke acceptere, at han ikke kunne få udbetalt sit depositum, fordi han skyldte to måneders leje. Han skubbede min kone ind i væggen, og da jeg smed ham ud på gaden, fortsatte han med at være voldelig.«

»Jeg ville ikke slå på ham, for han var ikke særligt stor, og der har aldrig tidligere været problemer med ham. I stedet tilkaldte jeg og nogle naboer politiet, og han forsvandt i første omgang,« fortæller Isaac Mora.

Kort efter nåede en patruljevogn fra Nordsjællands Politi frem, og betjentene gik i gang med at afhøre voldsofferet inde på hans vandrerhjem, hvor man også så på optagelser fra videoovervågningen.

Den kvindelige politibetjent blev nær kastet omkuld, da benzin eksploderede i et flammehav ved den påsatte brand i varebilen på Søborg Hovedgade. Foto: Beredskab Øst Vis mere Den kvindelige politibetjent blev nær kastet omkuld, da benzin eksploderede i et flammehav ved den påsatte brand i varebilen på Søborg Hovedgade. Foto: Beredskab Øst

Men i mellemtiden var gerningsmanden vendt tilbage efter at have købt benzin på en nærliggende tankstation. Det hældte han ind gennem de knuste ruder i Isaac Moras Chevrolet Astro Van, som holdt parkeret på gaden lige udenfor, og satte ild til varebilen.

»Betjentene var super seje. Da de opdagede, at der var ild i min bil, løb de ud og fik at vide, at han var løbet ned ad vejen. Den ene satte sig ind i patruljevognen og bakkede den væk, fordi den også var lige ved at brænde. Hende den anden løb forbi min bil i samme øjeblik, som ilden eksploderede. Hun tog hele skraldet, men løb bare videre og var kort efter med til at anholde gerningsmanden, mens mig og min kone bare stod med rystende ben,« siger 48-årige Isaac Mora.

Den 22-årige gerningsmand, der stammer fra Argentina, blev lørdag middag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød.

»Han er sigtet for vold og brandstiftelse og kunne langt hen ad vejen erkende det. Han blev varetægtsfængslet for fire uger,« oplyser anklageren i sagen – senioranklager Bente Schnack fra Nordsjællands Politi – til B.T.