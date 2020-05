En fængselsbetjent er torsdag idømt ét års ubetinget fængsel i en sag om bestikkelse og embedsmisbrug.

Betjenten er ved Retten i Aarhus fundet skyldig i at have smuglet mindst 300 gram hash, mobiltelefoner og andet kommunikationsudstyr ind i Aarhus Arrest.

Den 49-årige fængselsbetjent har i retten erkendt sig delvist skyldig.

Han har forklaret, at han i tre tilfælde tog imod leverancer, der var kastet ind over hegnet til arrestens gårdhave.

Manden, der har 16 års erfaring som fængselsbetjent, gjorde det ifølge sit eget udsagn, fordi han følte sig truet af et bandemedlem i arresten.

- En ting er trusler mod mig. Men jeg tænkte mest på min datter. Der bliver sagt, at jeg skal rette ind, ellers får hun et "besøg". Så skulle de nok tage sig kærligt af hende. Altså voldtage hende, sagde han i retten.

Den forklaring har retten afvist.

- Der er ikke noget i bevisførelsen, der understøtter det, og vi har fundet din forklaring, om at du blev truet, utroværdig, siger retsformand Tine Rud.

Fængselsbetjenten blev anholdt natten mellem den 24. og 25. december.

Han blev pågrebet, da han under en nattevagt var på udkig efter endnu en leverance, der var kastet over hegnet.

Politiet havde iværksat videoovervågning og observeret, at betjenten med cirka en måneds mellemrum afhentede pakkerne under sin nattevagt.

Varerne blev leveret til bandemedlemmet - en 27-årig mand fra den aarhusianske bande Brabrandgruppen.

Retten kræver et cirka 40.000 kroner konfiskeret hos fængselsbetjenten.

Man fandt pengene i et syltetøjsglas, der var gemt væk hjemme hos betjenten.

Retten finder, at betjenten har haft en indtjening fra de ulovlige aktiviteter svarende til dette beløb.

Fængselsbetjenten modtager dommen, oplyser hans advokat Linda Christensen.

Manden har under retssagen givet udtryk for, at han ikke skal tilbage til arbejdet som fængselsbetjent.

Han vil i stedet ernære sig som selvstændig.

Specialanklager Dorthe Lysgaard, Østjyllands Politi, havde krævet manden idømt ét år og tre måneders ubetinget fængsel.

Hun er umiddelbart tilfreds med dommen.

- Det er helt essentielt, at man i et retssamfund kan stole på, at politi og fængselsansatte ikke lader sig bestikke af kriminelle.

- Derfor synes jeg, det er en vigtig dom, som sender et signal om, at retten ser med stor alvor på den type kriminalitet, siger hun.

To andre personer er sigtet i sagen.

Det er dels det 27-årige bandemedlem, der betalte betjenten for varerne. Dels en mand, der mistænkes for at have smidt pakkerne ind i gårdhaven.