Varetægtsfængsling i foreløbig fire uger.

Sådan lyder kendelsen ved Retten i Aarhus mandag eftermiddag mod en 20-årig mandlig flugtbilist, som fredag aften påkørte en betjent i tjeneste i Åbyhøj i det vestlige Aarhus.

Den 20-årige mand fra Gellerupparken i Brabrand nægter sig skyldig i den lange række af alvorlige sigtelser mod sig.

Den 31-årige betjent blev ifølge sigtelsen påkørt bevidst af vanvidsbilisten, mens betjenten var i færd med at lægge såkaldte stop sticks ud på kørebanen netop for at standse den 20-årige.

Men da han med politiet i bakspejlet kom til krydset Silkeborgvej/Åby Ringvej, kørte han ifølge sigtelsen bevidst over for rødt lys og frem mod betjenten, som blev ramt i eller ved et fodgængerfelt.

Den unge betjent befinder sig stadig i en livskritisk tilstand, oplyste anklager Bjørn Fogh Sørensen ved indledningen af grundlovsforhøret.

Ved påkørslen har han fået flere hjerneblødninger, sammenklapning af begge lunger samt en række yderligere indre og ydre kvæstelser.

Han blev hasteopereret i hjernen fredag aften og er fortsat i koma.