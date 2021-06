Det var en 31-årige politibetjent, der blev påkørt af en flugtbilist tidligere fredag.

Betjenten har pådraget sig alvorlige skader, og hans tilstand er kritisk.

'Jeg har her til aften modtaget besked om, at en af vores betjente er kommet alvorligt til skade i tjenesten i forbindelse med et færdselsuheld i Aarhus. Han modtager nu behandling på hospitalet, og vi afventer nærmere oplysninger om hans tilstand.'

'Vi er i løbende kontakt med betjentens familie, som er underrettet og til stede på hospitalet,' siger politidirektør i Østjyllands Politi, Kirsten Dyrman, i en udsendt pressemeddelelse.

Påkørslen skete i forbindelse med en eftersættelse. Den formodede flugtbilist var allerede på flugt fra politiet, og den 31-årig betjent stod klar i et kryds til at lægge stop sticks ud på kørebanen for at standse bilisten.

Men betjenten blev ramt af flugtbilisten, der kørte 'i meget høj fart'.

Politiet oplyser, at den formodede flugtbilist er 20-årige Mohamad Tarek Younes fra Hasle i Aarhus V.

Han er efterlyst, og hvis du har oplysninger om, hvor han befinder sig, kan du kontakte Østjyllands Politi på telefon 1-1-4.

20-årige Mohamad Takes Younes er den formodede flugtbilist og efterlyses. Foto: Østjyllands Politi Vis mere 20-årige Mohamad Takes Younes er den formodede flugtbilist og efterlyses. Foto: Østjyllands Politi

Flugtbilen er blevet fundet af politiet tæt på ulykkesstedet. Indtil videre har man ikke fundet den formodede flugtbilist.

Mohamad Tarek Younes beskrives som 20 år, 185 centimeter høj, muskuløs, mørk i huden og med sort, mellemlangt skæg og hår.

Ulykken skete i krydset Silkeborgvej/Åby Ringvej i Åbyhøj klokken 18.14.

Flugtbilisten flygtede efter ulykken fra stedet i udadgående retning ad Silkeborgvej.

Politiet leder lige nu efter flugtbilisten og beder af den grund offentligheden om hjælp.

'Østjyllands Politi vil derfor meget gerne høre fra vidner til færdselsuheldet og fra vidner, der kan være med til at klarlægge, hvor flugtbilisten efterfølgende kørte hen', lyder det i pressemeddelelsen.

Østjyllands Politi forventer at kunne melde mere ud om sagen lørdag morgen.