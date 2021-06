Den 20-årig mand fra Aarhus, som har været efterlyst hele weekenden, er anholdt.

Han fremstilles i grundlovsforhør mandag, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den unge mand har været eftersøgt siden fredag aften, hvor en politibetjent blev ramt af en flugtbilist.

Den 20-årige er mistænkt for at have siddet bag rattet i bilen.

Foto: Presse-Fotos.dk Vis mere Foto: Presse-Fotos.dk

Ulykken skete kort efter klokken 18 fredag aften i krydset Silkeborgvej/Åby Ringvej i Åbyhøj.

Her forsøgte politiet at stoppe en vanvidsbilist, og en 31-årig betjent var i færd med at udlægge såkaldte stop sticks på vejen, da bilisten kørte ham ned i høj fart.

Derefter flygtede bilisten fra stedet.

Politibetjenten pådrog sig alvorlige skader, og hans tilstand er fortsat kritisk. Han ligger i koma, oplyser politiet.

Den 20-årige mand, der er blevet anholdt i sagen, forventes at blive fremstillet i grundlovsforhør senere i dag. Nærmere detaljer følger senere. Læs mere her: https://t.co/3yilzykFbJ #politidk #anklager https://t.co/M3R6Z6LGTW — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) June 21, 2021

Østjyllands Politi har siden fredag aften ledt efter den 20-årige mand, der også har været efterlyst offentligt i medierne.

I løbet af søndagen kom politiet på sporet af, hvor den 20-årige befandt sig, og klokken 23.43 blev han anholdt uden større dramatik på en adresse i Brabrand.



»Vi har henover weekenden efterforsket intensivt, både med henblik på at få afklaret selve hændelsesforløbet og for at finde frem til den formodede flugtbilist. Vi er derfor meget tilfredse med, at der nu er foretaget anholdelse i sagen,« siger politidirektør Kirsten Dyrman.



Godt en halv time inden anholdelsen af den 20-årige mand, havde den 19-årige mand, som politiet formoder sad som passager i bilen, selv henvendt sig på politigården i Aarhus. Han er foreløbigt blot afhørt til sagen, men er ikke sigtet.



Den 20-årige mand forventes senere i dag at blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Tidspunkt for fremstilling samt sigtelser kendes endnu ikke.