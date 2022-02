En 49-årig mand røg direkte i Østjyllands Politis fælde onsdag aften.

Her var Østjyllands Politis specialpatrulje blevet opmærksom på en Snapchat-profil, der reklamerede med salg af kokain.

En betjent foregav at være interesseret køber og lavede en aftale med manden bag profilen om at mødes ud for en adresse i Aarhus C.

19.42 dukkede en 49-årig mand op på det aftalte sted og tog kontakt til en civilklædt betjent.

Betjenten meddelte, at han var fra politiet, hvorefter han fik selskab af nogle kolleger, der hjalp med at visitere den 49-årige og ransage hans bil.

I den ene lomme havde manden en kniv og en salgspose med kokain.

Hjemme på hans adresse i det nordlige Aarhus fandt betjentene flere salgsposer med kokain, to knive og en machete.

Den 49-årige endte derfor med sigtelser for forsøg på salg af narko og for overtrædelse af knivloven.