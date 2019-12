'En politimands arbejde er uforudsigeligt.'

Sådan indleder Østjyllands Politi opslag på Facebook, hvor politikredsen hylder samarbejdet mellem en færdselsbetjent og nogle borgere. Et samarbejde, der reddede en 15-årig drengs liv.

Betjenten var fredag aften på gaden i Aarhus centrum for at lave trafikkontrol grundet dagens mange julefrokoster.

Pludselig fik han øje på en 15-årig dreng, der var faldet livløs om.

'Som færdselsbetjenten selv siger, så er det noget af en kontrast at gå fra kontrol af lygter til pludseligt at skulle redde et liv,' lyder det i opslaget.

I fællesskab med en livredder, der tilfældigvis kom forbi, startede betjenten den livreddende førstehjælp.

En borger ringede 112, mens to andre løb efter en hjertestarter.

Takket være samarbejdet var drengens hjerte begyndt at slå igen, da ambulancen ankom.

Så kom det næste problem: Drengen havde intet ID på sig, så de vidste reelt ikke, hvem de havde med at gøre.

Heldigvis tænkte færdselsbetjenten hurtigt, greb drengens telefon og førte den op til hans ansigt.

Da telefonen havde indbygget ansigtsgenkendelse, blev den låst op, og færdselsbetjenten kunne kontakte hans mor.

Den 15-årige dreng overlevede episoden, som nu bliver hyldet på Facebook.

I kommentarsporet til opslaget er Facebook-brugerne nemlig ikke sene til at rose indsatsen.

'Vi må ikke glemme, at betjentene ofte selv sætter liv og lemmer på spil for at hjælpe os andre,' skriver en bruger.

En anden bakker op:

'Dejligt med en lykkelig udgang. Tak til hverdagens helte.'