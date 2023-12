»Jeg havde en pistol med hjem i en måned. Der gik jeg med pistol hver dag for at være sikker på, at hvis der skulle komme nogen, der ville mig eller min familie noget ondt, så var jeg i stand til at forsvare mig selv på dagen eller på stedet.«

I den seneste episode af B.T.s kriminalpodcast 'På Fersk Gerning' – Frontlinjeberetning fra Pusher Street, fortæller den tidligere politibetjent Michael Molin, om hvordan han følte sig truet på livet, når han gik på arbejde i den kendte hashgade.

»Jeg bliver forfulgt, når jeg går hjem fra arbejde. Det bliver udført en form for hærværk på min bil. Der bliver ridset i ruden, det er mørkt, frost og vinter. Her er der nogen, der ridser 'Beast',« hvilket var øgenavnet på en anden betjent, men Michael Molin forstod budskabet.

»Det var et signal om, at vi ved, hvem du er, og vi skal nok også finde ud af, hvor du bor.«

Michael Molin var i mange år kendt som en hård hund, når han trak politiuniformen på Københavns Politigård.

Her var han en fast del af den enhed, der arbejdede på Christiania, særligt i hashgaden Pusher Street.

»De tjener så mange millioner og måske over en milliard kroner om året på salg af hash, så de kæmper for at bevare det her marked, som er meget lukrativt for dem.«

»Kan de skræmme dygtige, offensive og operative politibetjente væk ved at gå efter dem personligt, så de ikke har nogen modstandere, så er det faktisk meget smart.«

»Men det virkede ikke over for mig,« fortæller Michael Molin i podcasten.

Kunne de have en opfattelse af, at du tog for hårdt fat?



»Hvis du skal tage fat i en mand, der skal anholdelses. Og han ikke vil anholdelses, så vil han opleve, at han bliver håndteret hårdt. Det er der ikke nogen tvivl om.«

»Det ser ikke pænt ud at lave magtanvendelse. Slet ikke for dem, der ikke vil samarbejde. Samarbejder folk, så kommer de heller ikke til skade.«

»Så jeg har helt sikker også virket ekstremt voldsom overfor dem, der skulle anholdes. Men de har stort set også allesammen modsat sig anholdelsen,« lyder det fra Michael Molin.

Han fik hurtigt et rygte på fristaden, og pusherne begyndte at kalde ham for Pac-Man – et øgenavn, fordi han slog hårdt ned på alt.

Alligevel blev det for meget. I første omgang var hans redning, at han blev rykket op i graderne og væk fra frontlinjen i Pusher Street.

Men i dag er den garvede betjent ikke længere i politiet. I 2020 blev han sygemeldt. Et år senere forlod han tjenesten med sygdommen ptsd.

Nu forsøger han hjælp betjente og andre med samme udfordringer som ham selv, da han har uddannet sig som psykoterapeut. Sideløbende har han udgivet bogen 'Panser', om hans næsten 20 år i politiet.

Særlig en oplevelse i Pusher Street, der eskalerede ud af kontrol for Michael Molin og nogle kollegaer, var med til at ændre ham for altid.

Hør om den episode og om livet som strisser i Pusher Street her eller hvor du normalt lytter til podcast.