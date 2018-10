En færdselsbetjent løj både i politirapporter og i byretten for at få folk dømt. Han ankede dommen på stedet.

Nykøbing Falster. En erfaren færdselsbetjent var angiveligt alt for ivrig, da han i tre tilfælde skrev forkerte oplysninger i politirapporter for at få uskyldige dømt for lovbrud.

Efterfølgende afgav han samme forklaring i byretten, og han har derfor også i alle tre tilfælde talt usandt som vidne.

Det har Retten i Nykøbing Falster tirsdag slået fast. Den straffer ham med fire måneders ubetinget fængsel for at have taget loven i egen hånd.

Det skyldes, at retten troede mere på de mange vidner i sagen frem for betjenten selv, oplyser senioranklager Henrik Plæhn.

- Retten lagde især vægt på de mange vidneforklaringer i sagen og råbånd fra nogle tv-optagelser, der ifølge retten afkræftede tiltaltes forklaring, siger han.

Episoderne ligger dog ikke friske i hukommelsen. Mens den ene episode fandt sted tilbage i 2011, stammer de to andre fra 2015.

Betjenten, som har arbejdet med færdselssager i over 20 år, blev en majdag i 2015 fulgt af en kameramand, der optog til TV2-programmet "Razzia", da han fik øje på en mørkeblå Honda Accord.

- Da jeg ser bilen, sætter jeg i gang, og så kan jeg se, at den parkerer, og (en mand i rød bluse, red.) stiger ud af fordøren, har betjenten forklaret i retten.

Manden i den røde bluse, som var påvirket af hash og uden gyldigt kørekort, nægtede dog at have siddet bag rattet.

Men i den efterfølgende rapport skrev politibetjenten blandt andet, at manden havde bilnøglen, som han gav til en kammerat.

Henrik Plæhn havde bedt TV2 om råbånd til filmoptagelserne, og et 19 minutter langt videoklip blev anvendt som bevismateriale i retten.

Tv-programmet, der typisk fremhæver politimænds arbejde, har været med til at fælde betjenten. Retten lægger nemlig til grund, at manden i den røde bluse ikke havde en nøgle.

- Man kan ikke se nogen bilnøgle i råbåndet, som tiltalte sagde. Det fremhævede retten udtrykkeligt, siger anklageren.

Betjentens falske forklaring betød, at manden i den røde bluse blandt andet blev dømt for at have kørt bil i påvirket tilstand og uden kørekort. I forbindelse med dommen blev han frakendt førerretten i otte år.

Selv om Henrik Plæhn havde argumenteret for et halvt års fængsel til den erfarne politimand, er han tilfreds med resultatet.

- Jeg synes, det er et meget fint resultat, og han blev jo dømt efter anklageskriftet i alle forhold. Det er en relativt hård straf, men der er ingen fortilfælde om, hvad det skal koste.

Færdselsbetjenten nægtede sig skyldig i alle forhold og ankede på stedet dommen til landsretten. Han vil frifindes.

- Så vi starter fra nul igen i landsretten, siger Henrik Plæhn.

/ritzau/