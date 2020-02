En betjent blev tilbage i maj måned i Retten i Roskilde dømt for at køre med udrykning for sjov gennem Roskilde. Han mistede sit kørekort i et halvt år og fik en bøde på 31.000 kroner.

En dom, han senere ankede til Østre Landsret. Og de har nu givet betjenten en langt mildere straf. Det skriver Sjællandske Medier.

Betjenten kørte over for rødt i Københavnsgade med 140 kilometer i timen, og på motorvejen kørte han 200 kilometer i timen, da han ville vise en ung kvinde på bagsædet, hvordan det føltes i en patruljevogn under udrykning.

Østre Landsret slog fast, at der ikke var nogen lovlig grund til, at betjenten kørte med speederen i bund for fuld udrykning gennem Roskilde.

Men derudover har landsretten nedsat betjentens bøde fra 31.000 til 5000 kroner, og betjenten har også fået lov til at beholde sit kørekort.

Det skyldes, at det blandt andet lykkedes betjentens forsvarer at så tvivl om, hvor hurtigt betjenten egentlig kørte på turen.

Det vides ikke, om dommen får konsekvenser for hans ansættelse i Midt- og Vestsjællands Politi.

Betjenten er 34 år gammel, og han har bopæl i Greve.