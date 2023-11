En 66-årig politibetjent er torsdag blevet idømt 30 dages fængsel i Københavns Byret for at misbruge sin stilling som politibetjent.

Betjenten har under sagen nægtet sig skyldig, men blev dømt for at have misbrugt sin stilling, ved at have udarbejdet en notits, som en bekendt kunne bruge i en sag om forældremyndighed.

I retten kom det frem, hvordan en kvindelig bekendt bad ham om at udarbejde en notits, hun kunne bruge i en familieretssag, hvilket betjenten indvilligede i.

Efter en mailkorrespondance med kvinden udarbejdede den nu dømte betjent en officiel notits, som kvinden efterfølgende afleverede til retten i forbindelse med familieretssagen.

Ifølge anklageren er det store principper, der er på spil i sagen.

»Hvis der ikke er tillid til de dokumenter politiet laver, kan det også ende med at skade domstolene. Hvis ikke vi kan regne med, at når der kommer et stempel fra politiet, så smuldrer hele systemet. Så det er gift for retssamfundet, det her,« lyder det.

Dommen lyder på 30 dages ubetinget fængsel. Forsvareren for den 66-årige kunne med det samme fortælle, at man vælger at anke dommen.