En transportbetjent var i livsfare under kvælningsforsøg i Retten i Kolding, oplyser Fængselsforbundet.

En transportbetjent blev tirsdag i Retten i Kolding udsat for et groft overfald.

Det oplyser fagforeningen Fængselsforbundet i en pressemeddelelse.

Overfaldet skete under en pause i en retssag, da en indsat ifølge fagforeningen forsøgte at kvæle transportbetjenten.

Der var pause i retssagen, fordi dommerne skulle votere. Imens førte Kriminalforsorgens medarbejdere den indsatte ud fra retten og ned i et venterum.

- Den indsatte nægter dog at følge med, og situationen optrappes. Personalet vælger derfor at fjerne ham med magt. I den forbindelse tager den indsatte fat om halsen på transportbetjenten og strammer til, skriver Fængselsforbundet.

Det lykkedes for betjentens kolleger at få overmandet den indsatte og lagt ham i håndjern.

Betjenten blev efterfølgende kørt på skadestuen. Ifølge Fængselsforbundet vurderes det, at han har været i livsfare under kvælningsforsøget.

Efterfølgende blev retssagen genoptaget. Kriminalforsorgens betjente ønskede at få den indsatte fremstillet i håndjern, men det blev ikke efterkommet.

Formand for Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen kalder overfaldet meget alvorligt.

- Uden at gå helt ind i sagen var min umiddelbare reaktion, at det var drabsforsøg.

- Nu er jeg selvfølgelig ikke jurist, men som lægmand var det min oplevelse, da jeg fik en beskrivelse af min kollegas skader og overfaldets grovhed. Så jeg ser meget alvorligt på det her, siger han.

Han mener ikke, at retssagen skulle have fortsat efter overfaldet.

- Man ønsker ikke at bibeholde håndjern på den pågældende, der netop har udsat transportbetjenten for det her overfald. Jeg er tæt på at være målløs, siger formanden.

Han ønsker, at justitsministeren går ind i sagen.

- Jeg håber at få en tilkendegivelse på, hvorvidt vi mener, at det her skal være retspraksis i Danmark, siger Bo Yde Sørensen.

/ritzau/