Politimand ser opfordring om at "ransage i bund oralt, analt og i urinrøret" som udtryk for en "frisk tone".

Viborg. Det skal ikke tages bogstaveligt, at en betjent opfordrede en kollega til en omfattende kropslig undersøgelse af to mænd, som han selv havde politianmeldt for en falsk sexannonce.

Det siger betjenten fra Midt- og Vestjyllands Politi, der ved Retten i Viborg er tiltalt for embedsmisbrug.

- Der skal ransages og visiteres helt i bund oralt, analt samt i urinrøret, skrev betjenten, der kører i patruljetjenesten i Viborg.

Betjenten erkender, at det i nogles ører kan lyde som en opfordring til overgreb, men sådan er det ikke ment, forsikrer han.

- Det lyder rigtig grimt, hvis man tager det bogstaveligt.

- Men det var ment som en joke. Der er en frisk tone imellem os. Det er nu engang den jargon, vi har på holdet, siger han.

Betjenten er tiltalt for at have misbrugt sin stilling ved at have opfordret kolleger til at skrive to navngivne mænd for enhver tænkelig ulovlighed.

Desuden foretog han adskillige opslag i politiets registre for at tjekke de to mænd.

Betjenten havde selv politianmeldt de to personer, efter at der blev oprettet en falsk bordelannonce i betjentens navn.

Han mener ikke selv, at han med sine opfordringer og opslag i politiets registre er trådt ved siden af.

- Det har ikke været min intention at chikanere dem, eller at de skulle udsættes for noget, de ikke bør udsættes for, siger betjenten.

Anderledes forholder det sig hos en af de to mænd, som var målet for betjentens fokus, og som gik til Politiklagemyndigheden med sagen.

- Jeg synes, det var en meget truende måde, han opførte sig på, fortæller manden, der på vej i sin bil på arbejde blev opsøgt af den pågældende betjent.

Her blev han udsat for en narkokontrol, som han fandt unødigt hårdhændet.

Da han ville filme det, tog betjenten telefonen fra ham og slettede klippet, forklarer han.

Testen viste i øvrigt, at der ikke var noget at komme efter.

Manden blev senere frifundet for at have stået bag den falske sexannonce.

Betjenten har været suspenderet fra sit arbejde, siden der blev rejst tiltale i efteråret.

Hvis han findes skyldig, risikerer han en bøde eller fængsel indtil fire måneder.

Dommeren og de to domsmænd ventes at afgøre sagen onsdag.

