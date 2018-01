Betjent affyrede to varselsskud i forsøg på at anholde tre mænd, der var i færd med at bryde ind varebil.

København. En betjent fra Københavns Vestegns Politi har torsdag aften affyret to varselsskud, efter at en indbrudstyv havde kastet en hammer mod ham.

Gerningsmanden, der var i gang med at bryde ind i en varebil i Vallensbæk, er fortsat på fri fod.

Derimod er en 27-årig rumæner anholdt i forbindelse med sagen, oplyser vagtchef Thomas Christensen.

Klokken 22.22 kontaktede en beboer i boligområdet Vejlegårdsparken i Vallensbæk politiet.

Borgeren havde fra sit vindue set tre mænd, som var i gang med at bryde ind i en varebil, der holdt på en parkeringsplads foran bebyggelserne.

- Den første patrulje ankommer hurtigt til stedet. En af mændene kaster en hammer mod en af betjentene, som bliver ramt på foden. Herefter affyrer betjenten to varselsskud op i luften, oplyser Thomas Christensen.

Det lykkedes to af tyvene at stikke af, mens en tredje person blev anholdt.

- Det er en rumænsk statsborger født i 1990. Vi kender ham ikke i forvejen, siger vagtchefen.

Betjenten, som blev ramt af hammeren, er uskadt.

Politiet mener, at tyvene forsøgte at få fat i værktøj i varebilen, der tilhører en håndværker.

- Vi er bestemt ikke fremmed over for tyveri af værktøj. Det er til en vis grad let omsætteligt i alle lande, siger vagtchefen.

