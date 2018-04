​I videoen øverst kan du høre dommer Anette Burkø læse Peter Madsens dom op.

Onsdag blev Peter Madsen idømt livstid for mordet på journalist Kim Wall. Nu åbner forsvareren Betina Hald Engmark op for sit forhold til ubådsbyggeren.

Den bestialske sag om mordet på den svenske journalist Kim Wall kom onsdag til sin foreløbige afslutning, da Peter Madsen blev idømt livstid for mordet på Kim Wall.

Gennem varetægtsfængslingen og retssagen har ubådsbyggeren haft sin forsvarer Betina Hald Engmark ved sin side og flere har undret sig over, om de to mon kendte hinanden i forvejen.



Tidligere på dagen forsøgte en række journalister at få en kommentar fra forsvareren, efter dommen var afsagt, men på daværende tidspunkt ønskede hun ikke at udtale sig.

Men nu åbner hun op over for TV 2, hvor hun blankt afviser at have kendt til Peter Madsen inden mordet.

Det skriver hun onsdag i TV 2's live-center, hvor en læser netop har spurgt ind til hendes mulige kendskab til Peter Madsen.

Til spørgsmålet svarer hun:

'Nej. Jeg anede ikke engang, der var en person, der hed Peter Madsen, som var ubådsbygger før den 11. august 2017. Jeg blev ringet op den 11. august om aftenen på vej hjem fra Skanderborg Festival og spurgt, om jeg ville fungere som hans forsvarer i sagen. Det sagde jeg ja til, og jeg mødte ham første gang den 12. august på politigården i København lige inden en afhøring.'

Hun uddyber, at Peter Madsens familie havde fået hende anbefalet - af hvem vides ikke.

Desuden fortæller hun om sin oplevelse af, hvordan Peter Madsen reagerede på beskeden om, at han blev idømt Danmarks hårdeste straf.

Ifølge forsvareren har ubådsbyggerens reaktion som hun havde forventet – Madsen var meget påvirket og chokeret.

Sagen har også tæret en del på Betina Hald Engmark selv. Hun skriver på TV 2's live-blog, at hun ville ønske, der var flere timer i døgnet:

'Det har været meget svært at sove. For jeg har arbejdet intenst. og særligt i den seneste tid. Og jeg har også andre klienter, hvis interesser jeg skal varetage.'

