Peter Madsen og hans advokat Betina Hald Engmark havde ingen relation til hinanden, inden sagen mod den 47-årige ubådsbygger begyndte.

Kendte Peter Madsen og hans advokat Betina Hald Engmark hinanden, inden sagen begyndte tilbage i august måned sidste år?

Det har der tilsyneladende været en del spekulationer og rygter om.

Men i torsdagens udgave af Aftenshowet på DR afviste Betina Hald Engmark, at det skulle være tilfældet.

Adspurgt om rygterne, faldt svaret prompte fra Betina Hald Engmark:

»Nej, det gjorde vi ikke.«

»Hvis jeg havde kendt Peter Madsen i forvejen, så havde jeg ikke taget sagen. Hvis man har en personlig relation til en person, så skal man ikke indtræde i en sag som forsvarer. Jeg kendte ham ikke, og jeg vidste ikke engang, der var en person, som hed Peter Madsen,« fastslog Betina Hald Engmark i programmet.

Tidligere har hun forklaret, at hun var på vej hjem fra Skanderborg Festival den 11. august, da hun blev ringet op og spurgt, om hun ville fungere som Peter Madsens advokat.

Det sagde hun ja til og mødte ham første gang den 12. august.

Siden udviklede sagen mod Peter Madsen sig dag for dag og for to uger siden, lidt over et år efter deres første møde, stadfæstede Østre Landsret byrettens livtidsdom til Peter Madsen for mordet på den svenske journalist Kim Wall.

Den 47-årige ubådsbygger har valgt ikke at forsøge at anke dommen til Højesteret, og han har således modtaget landets strengeste straf.