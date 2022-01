Politiet har været mere end tavse om én særlig dato. For hvad skete der helt nøjagtigt 13. december 2020?

Det er et spørgsmål, der har indtil nu har stået ubesvaret i retssagen mod den 27-årige mand, som sidder tiltalt ved Retten i Aalborg for at planlægge en række skoleskyderier.

Onsdag har vi fået svaret. Efter længere tids tålmodighed, for datoen har en særlig betydning i hele forløbet, der udspillede sig op til den 27-årige mands anholdelse.

En anholdelse, der blev foretaget tre dage senere, 16. december.

Det var tilsyneladende en tilsvarende riffel, som den 27-årige ville købe på DarkWeb. Foto: JOE RAEDLE Vis mere Det var tilsyneladende en tilsvarende riffel, som den 27-årige ville købe på DarkWeb. Foto: JOE RAEDLE

Specialanklager i sagen, Kim Kristensen, siger onsdag i rettens nævningesal, at der tikkede en betalingsanmodning på en AR 15-riffel ind på tiltaltes computer 13. december klokken 23.09.

På det tidspunkt havde politiet overvågning af tiltalte, hvilket er et særligt efterforskningsskridt, som politiet havde taget i brug på baggrund af en anden ransagning, politiet foretog af tiltaltes hjem i sommeren 2020.

Politiet anklager derfor nu den 27-årig for at have oprettet en ordre på en AR 15-riffel på den mørke del af internettet, det såkaldte Dark Web.

Den tiltalte siger, at han ganske rigtigt søgte på det mørke internet efter våben den pågældende aften. Men han havde ingen intention om at købe riflen, forsikrer han.

»Jeg kan ikke huske lige det, men jeg kan huske, jeg kiggede på våben,« siger tiltalte i retten.

»Jeg forsøgte ikke at købe den. Jeg er nysgerrig omkring våben, og jeg var bare inde og kigge.«

Tiltalte forklarer videre, at riflen automatisk blev placeret i den virtuelle indkøbskurv, da tiltalte klikkede ind for at kigge på våbnet.

Politiet kunne imidlertid følge med i den tiltaltes færden på nettet og se, at der blev oprettet en betalingsanmodning med en QR-kode til betaling for riflen. Men betalingen blev angiveligt ikke gennemført og våbnet ikke leveret.

Alligevel betragter anklagemyndigheden det som et skridt mod virkeliggørelsen af planen om masseskyderier. Ikke mindst fordi, at tiltalte samme aften søgte på 'Where to buy guns on the darknet?' (hvor køber man våben på det mørke internet, red.).

»Jeg var bare nysgerrig på, hvordan andre køber. Generelt er jeg bare nysgerrig på mange ting,« lyder forklaringen hertil.

De foruroligende søgninger førte efterfølgende til, at politiet fik tilladelse til at foretage en ransagning af tiltaltes hjem 16. december. Han blev anholdt samme dag og har været i politiets varetægt siden da.

Ved ransagningen fandt man elefanthuer, handsker, støvler, nylonbælte, magasinbælter, patronposer og pistolhylstre. Alt sammen noget, der bliver betragtet som 'taktisk beklædning'.

Politiet mener derfor, at han frem til 2020 arbejdede videre på planen om et skoleskyderi, og at et angreb var nært forestående, da manden blev anholdt. Også fordi tiltalte omtalte våben og skyderi i et manifest samt i flere videodagbøger.

Ifølge anklagemyndigheden har politiet forhindret et angreb.

Tiltalte holder fast i, at planen om skoleskyderi var en fantasi, som kun eksisterede i perioden mellem 2015 og 2018.

Alt derefter har været en del af et personligt udfasningsforløb, hævder den tiltalte. Derfor nægter den 27-årige sig fortsat skyldig i anklagerne mod sig.

Næste retsmøde i sagen er 27. januar – der ventes at falde dom 3. februar.

Genoplev onsdagens retsmøde i B.T.s LIVE-blog herunder: