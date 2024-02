Politiet er lørdag formiddag til stede ved en lejlighed i Holstebro efter et muligt 'opgør'.

En person er stukket med en kniv eller et stikvåben og er kørt på hospitalet.

»Vi har en person, der er på sygehuset, som ikke umiddelbart skulle være i livsfare,« siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Simon Skelkjær til TV Midtvest.

Overfor B.T. tilføjer vagtchefen, at der er tale om en 34-årig mand, som også bor i den pågældende lejlighed.

»Han blev bragt til sygehuset i Herning og er blevet opereret,« siger Simon Skelkjær.

Det var en person, som besøgte lejligheden på Kildevej i Holstebro, der alarmerede politiet i den noget usædvanlige sag.

»Vi formoder, at der er tale om et internt opgør af en slags, og at det fandt sted i går (fredag, red.),« siger Simon Skelkjær.

Politiet blev imidlertid alarmeret om knivstikkeriet først ind lørdag klokken 09.35 med den besøgende som anmelder.

»Da vi ankommer til lejligheden, er der tydelige spor efter overfaldet,« siger vagtchefen.

Midt- og Vestjyllands Politi er stadig til stede ved lejligheden og vil ifølge vagtchefen være det nogle timer endnu.

»Vi søger blandt andet i området med hunde, og der skal laves en gerningsstedsundersøgelse,« siger Simon Skelkjær.

Politiet har en mistanke om, hvem gerningsmanden er, og at vedkommende har en relation til offeret.

»Han ved godt, vi vil have fat i ham,« lyder det fra vagtchefen.

Simon Skelkjær understreger, at den formodede gerningsmand – som stadig er på fri fod – ikke vurderes at være til fare for andre, og at borgerne i området ikke har noget at frygte.